الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يؤدى صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم صلاة الجمعة بمسجد الزويدة ببراني، وصلاة الغائب على أرواح ضحايا زلزال المغرب واعصار دانيال بليبيا وأبناء مصر غرقى حادث الإعصار. 

ورافقه النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب، والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف ومديري المديريات والإدارات وأهالي القرية. 

محافظ مطروح يقدم تعازيه للضحايا

 وقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،  خالص تعازيه لأهالي الضحايا من الأشقاء في ليبيا والمغرب وأبنائنا من مصر الساعيين على مصدر رزقهم بدولة ليبيا، وقال نحسبهم عند الله من الشهداء. 

أهالى مطروح يؤدون صلاة الغائب 

كما أدى جميع أهالي مطروح بجميع  مساجد المحافظة صلاة الغائب، ودعوا بالرحمة لهم، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء.

وفي سياق متصل، قال الشيخ حسن عبدالبصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة مطروح، إن جميع مساجد مطروح، شاركت، اليوم، في أداء صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب المفقودين والمتوفين.

وأوضح وكيل أوقاف مطروح، لـ"الدستور"، أن جميع مساجد المحافظة تؤدي صلاة الغائب على شهداء أمتنا الأبرار، الذين راحوا ضحية العاصفة "دانيال" في دولة ليبيا، وكذلك الذين استشهدوا جراء الزلزال بالمغرب، مؤكدًا أن التضامن العربي بلغ ذروته ماديًا بتقديم المساعدات الإغاثية للأماكن المنكوبة.

وأكد وكيل أوقاف مطروح إقامة صلاة الغائب على أرواح شهدائنا؛ تعبيرًا عن تضامننا، وضراعةً إلى الله أن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى، ويعيد المفقودين إلى أهليهم سالمين موضحا أن مصر ضربت المثل الأعلى إنسانيًا في توجيه المساعدات الطبية والإيواء برًا وبحرًا وجوًا، لتظهر القيم الإنسانية وحق الجوار.

صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
مطروح محافظ مطروح صلاة الغائب إعصار دانيال ليبيا المغرب

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