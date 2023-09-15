الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أداء صلاة الغائب بجميع مساجد مطروح على ضحايا ليبيا والمغرب

وكيل أوقاف مطروح
وكيل أوقاف مطروح

قال الشيخ حسن عبدالبصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة مطروح، إن جميع مساجد مطروح، شاركت، اليوم، في أداء صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب المفقودين والمتوفين.

وأوضح وكيل أوقاف مطروح، خلال حديثة، لـ"الدستور"، أن جميع مساجد المحافظة تؤدي صلاة الغائب على شهداء أمتنا الأبرار، الذين راحوا ضحية العاصفة "دانيال" في دولة ليبيا، وكذلك الذين استشهدوا جراء الزلزال بالمغرب، مؤكدًا أن التضامن العربي بلغ ذروته ماديًا بتقديم المساعدات الإغاثية للأماكن المنكوبة.

صلاة الغائب بمساجد مطروح

وأكد وكيل أوقاف مطروح إقامة صلاة الغائب على أرواح شهدائنا؛ تعبيرًا عن تضامننا، وضراعةً إلى الله أن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى، ويعيد المفقودين إلى أهليهم سالمين. 

وأضاف أن مصر ضربت المثل الأعلى إنسانيًا في توجيه المساعدات الطبية والإيواء برًا وبحرًا وجوًا، لتظهر القيم الإنسانية وحق الجوار.

ويعيش الشعب الليبي حالة من الحزن عقب تضرر عدد من المناطق جراء العاصفة "دانيال"، التي تعرضت لها ليبيا قبل أيام، وأسفرت عن آلاف الضحايا والمصابين، وخلَّفت خسائر فادحة في المباني والمنازل، خاصةً مدينة درنة الليبية.

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