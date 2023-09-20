الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| زلزال بقوة 4.53 درجة يهز مطروح.. وحقيقة تعرض البلاد لإعصار "التنين" 

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تنوعت أخبار التريند خلال الساعات الماضية كان أبرزها حدوث زالزال بقوة 4.53 درجة يهز مطروح، والتشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في دورى أبطال أوروبا، بالإضافة إلى صرف زيادات "تكافل وكرامة" في أكتوبر. 

زلزال بقوة 4.53 درجة يهز مطروح (تفاصيل)

شعر سكان مدينة مرسى مطروح وغرب مصر، بهزة أرضية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.. للمزيد اضغط هنا

نيفين القباج توجه بصرف زيادات "تكافل وكرامة" فى أكتوبر 

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن زيادة الدعم النقدي "تكافل وكرامة" هى الثانية بنسبة 15%، وذلك بعد الزيادة الأولي بنسبة 25% والتي أقرّها رئيس الجمهورية فى مارس الماضى لمستفيدي الدعم النقدي المشروط ليصل إجمالي نسبة الزيادة المقررة حتى الآن إلى 40% خلال العام الحالي.. للمزيد اضغط هنا.

"الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض البلاد لإعصار "التنين" (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، على أغلب أنحاء الجمهورية، وحقيقة تعرض البلاد لإعصار "التنين" خلال الأيام المقبلة.. للمزيد اضغط هنا

لو فاتك التريند| دانيس تانوفيتش رئيسًا للجنة تحكيم المسابقة الدولية بـ"القاهرة السينمائي".. ومقتل سيدة بالمقطم

تفاصيل مثيرة وصادمة وراء انتحار ميرفي كيالب

فوجئ متابعو الممثلة التركية ميرفي كيالب البالغة من العمر 36 عامًا التي تًعد أحد أشهر الفنانين الأتراك وأكثرهم شعبية في العالم بوفاتها، بعد سماع أصوات طلقات نار قادمة من منزلها، لتكشف التحقيقات عن تفاصيل مثيرة وصادمة وراء انتحار الفنانة التركية.. للمزيد اضغط هنا.

التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد فى دورى أبطال أوروبا

التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، في مستهل مشوارهما بدور المجموعات بالمسابقة.. للمزيد اضغط هنا.

قائمة أسعار حلاوة المولد النبوي 2023 للعبوات في المحلات التجارية

مع اقتراب موعد المولد النبوي الشريف حرص المواطنين على معرفة أسعار حلاوة المولد النبوي 2023 عبر جوجل، بالتزامن مع قدوم المولد النبوي الشريف، ومن الجدير أنه سيوافق يوم 27 سبتمبر 2023 من الشهر الجاري، لذا يسعى الكثير لشراء الحلوى.. للمزيد اضغط هنا.

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