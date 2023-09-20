الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أحد أشهر الفنانين الأتراك..

تفاصيل مثيرة وصادمة وراء انتحار ميرفي كيالب

ميرفي كيالب
ميرفي كيالب

تفاجئ الأتراك بوفاة الممثلة ميرفي كيالب البالغة من العمر 36 عامًا التي تًعد أحد أشهر الفنانين الأتراك وأكثرهم شعبية في العالم، بعد سماع أصوات طلقات نار قادمة من منزلها، لتكشف التحقيقات عن تفاصيل مثيرة وصادمة وراء انتحار الفنانة التركية.

تفاصيل مثيرة وصادمة وراء انتحار ميرفي كيالب

وبحسب صحيفة "جمهوريت" التركية، فقد سُمعت أصوات طلقات رصاص نارية قادمة من الطابق الثاني من من مبنى سكني في شارع غازي في دالامان واتصلوا بمركز اتصال الطوارئ 112، وفور التنبيه، انتقلت فرق الصحة والشرطة إلى مكان الحادث.

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وتابعت أنه أثناء الفحص الذي أجراه الطاقم الطبي، تقرر وفاة الممثلة التلفزيونية والسينمائية ميرفي كيالب، بعد أن قامت الشرطة بالتحقيق في مسرح الجريمة، تم نقل جثة كيالب التي كانت مصممة على إنهاء حياته بإطلاق النار على رأسها، إلى معهد الطب الشرعي في موجلا لتشريحها، وتبين أن المسدس الذي استخدمه كيالب في الحادث يعود لوالدها ويحمل ترخيصا.

جنازة ميرفي كيالب

وأضافت أنه بعد تشريح الجثة، استقبل أقاربها جثمان ميرفي كيالب ونقلوها إلى مسجد دالامان المركزي بعد ظهر اليوم، وحضر مراسم الجنازة والدها علي رضا كيالب ووالدتها إيسين توزون وأقاربها، ولم تتمالك الأم نفسها في الجنازة وانهارت تمامًا، ولم تستطع الوقوف وبعد صلاة الجنازة تم دفن جثمان الفتاة في مقبرة العائلة.

اضطرابات نفسية صعبة

وأوضحت الصحيفة أنه بعد التحقيق مع والد كيالب تبين أنها تقدمت من أجل المشاركة في عدد من المشاريع الفنية لكنها لم تتلقى الرد من أي جهة، فقد كانت تعاني من اضطرابات نفسية صعبة لهذا السبب.

وتابعت أن كيالب شاركت في عدد من أشهر المسلسلات التركية المشهورة عالميًا، فهي خريجة جامعة إسبرطة سليمان ديميريل قسم التمثيل، وبدأت مسيرتها التمثيلية في مسرح إسطنبول الحكومي، بعد اكتسابها الخبرة بدأت ميرفي كيالب العمل التلفزيوني وشاركت في عدد من المسلسلات التركية الشهيرة والأكثر انتشارًا وشعبية.

وأضافت أن وفاتها شكلت صدمة لقطاع واسع من الجمهور التركي الذي كان يظن أن الممثلة الشابة تعيش حياة رائعة للغاية، ولكن يبدو أن الأمر عكس ذلك، حيث فضلت أن تنهي حياتها بأكثر الطرق مأسوية في التاريخ بإطلاق النار من مسدس والدها على رأسها مباشرة.

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