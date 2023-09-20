بعد انتحارها بطلق ناري.. الممثلة التركية ميرفي كيالب تتصدر تريند "جوجل"

تصدر اسم الممثلة التركية الشهيرة ميرفي كيالب، تريند البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتحارها حيث أطلقت الرصاص على رأسها من المسدس، مما أثار صدمة الجمهور وأصدقائها في الوسط الفني.

وتزامنا مع تصدر الممثلة التركية الشهيرة ميرفي كيالب تريند البحث عبر موقع “جوجل”، نرصد لكم خلال السطور التالية القصة الكاملة حول انتحارها.

الممثلة التركية ميرفي كيالب تتصدر تريند "جوجل"

أكدت الصحف التركية خلال الساعات الماضية، أنباء انتحار الممثلة التركية الشهيرة ميرفي كيالب، وذلك بعد أن أطلقت النار على رأسها من خلال مسدس مرخص يعود لوالدها.

اكتشفت الشرطة وقوع الحادث بعد أن أبلغ السكان خدمة الطوارئ، وتم استدعاء فرق الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث، وذلك عقب سماع أصوات طلقات نارية تصدر من شرفة الطابق الثاني للمبنى السكني، وذلك بعد أن أنهت ميرفي كاليب، حياتها في منزلها بمنطقة دالامان في ولاية موغلا، ونقل فرق التحقيق جثتها إلى مشرحة معهد الطب الشرعي لإجراء التشريح اللازم، ومعرفة سبب الوفاة.

من هي الممثلة التركية ميرفي كيالب

تخرجت الممثلة التركية ميرفي كيالب من جامعة إسبرطة سليمان ديميريل قسم تمثيل، وعقب تخرجها بدأت المشاركة في الأعمال الدرامية التي يتابعها الكثير من الجماهير بالدول العربية، وكانت بدايتها الفنية عندما عملت على مسرح إسطنبول الحكومي لأكثر من سنة ونصف، ثم انتقلت إلى العمل في المسارح المختلفة لتقديم موهبتها من خلال الأدوار المسرحية، لتبدأ مسيرتها الفنية المختلفة من خلال تقديم الأعمال الدرامية.

وقدمت الممثلة التركية ميرفي كيالب، العديد من الأعمال الدرامية والتليفزيونية المميزة خلال مشوراها الفني القصير، ومن الأعمال التي شاركت بها منذ بدايتها في عالم الفن: "سكاريا فرات - اليوم الصغير - الأحلام والآمال - إيليف - مسألة شرف - المحارب".