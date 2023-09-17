الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بتصويت جمهور.. مايان السيد تفوز بجائزة الممثلة المفضلة للأطفال

مايان السيد
مايان السيد

حققت الممثلة المصرية الصاعدة مايان السيد إنجازًا جديدًا في مسيرتها الفنية بفوزها بجائزة الممثلة المفضلة في الدورة الثانية من حفل توزيع جوائز Nickelodeon Kids' Choice Awards، الذي أقيم أمس السبت، في  أبوظبي، مع الفنانة البريطانية "جيسي جي" الحائزة على عدة جوائز سابقاً والتي تستضيف هذا الحدث.

وأعربت مايان في كلمتها عن سعادتها الغامرة بحصولها على الجائزة قائلة: "شكرًا جزيلاً لكم يا جماهيري الأعزاء، لم أكن لأقف هنا بدونكم. وأردفت: "أريد أن أرسل رسالة إلى الجميع ليؤمنوا بأنفسهم، ويتبعوا أحلامهم، وألا يستسلموا أبدًا".

وعلى المستوى الفني، انتهت مايان من تصوير فيلم: بضع ساعات في يوم ما، المستوحى من رواية محمد صادق التي تحمل نفس الاسم ومن إنتاج شركة السبكي للإنتاج، بالإضافة إلى ذلك، ستظهر قريبًا في مسلسل ألف ليلة وليلة بدور جواهر، مع ياسر جلال ونور، ومن تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج حسام علي.

استطاعت مايان أسر قلوب الأطفال قبل الكبار بسبب العديد من أدوارها المميزة والمؤثرة، على سبيل المثال دورها في حكاية حلم حياتي بمسلسل إلا أنا، وذلك من خلال شخصية خديجة المصابة بأعراض اضطراب طيف التوحد، التي أثبتت أنها رغم ظروفها المختلفة عمن حولها تمكنت من تحقيق أحلامها، وحقق المسلسل وقتها ردود فعل قوية مع عرضه.

إلى جانب ذلك، شاركت مايان في أدوار عديدة مؤثرة في مسلسلات منها؛ ظل الرئيس، الذي شاركت في بطولته مع النجم ياسر جلال، لعبة نيوتن، أمام النجمين منى زكي ومحمد ممدوح وإخراج تامر محسن، وحرب أهلية أمام يسرا وإخراج سامح عبدالعزيز، وهجمة مرتدة، بطولة أحمد عز وهند صبري وإخراج أحمد علاء الدين.

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