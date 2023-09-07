في ذكراها.. أبرز المحطات بحياة الفنانة عايدة كامل من "بابا شارو" للسينما

في مثل هذا اليوم 7 سبتمبر رحلت عن عالمنا الفنانة القديرة عايدة كامل، بعد تعرضها لأزمة صحية في المعدة لتتوفى عن عمر يناهز الـ 88 عاماً.

ولدت الفنانة القديرة عايدة كامل في 22 سبتمبر عام 1931 بالقاهرة، وكانت عاشقة للفن والسينما منذ نعومة أظافرها لتبدأ موهبتها الفنية في الظهور من خلال المسرح المدرسي، وتم اكتشافها على يد الفنان حسين الفياض ليقدمها في في عدد من برامج الأطفال وكان أبرزهم “ برنامج بابا شارو ”، لتكتشف عايدة كامل موهبتها وتبدأ مسيرتها الفنية لتقدم لنا اكثر من 120 عملا فنيا في تاريخ السينما المصرية.

براعتها في تقديم الأدوار المتنوعة أظهرت شهرتها بين الجمهور

برعت الفنانة عايدة كامل في تقديم العديد من الشخصيات المختلفة مما جعلها قادرة على تقديم أدوار مختلفة خلال مسيرتها الفنية ليعرفها الجماهير في وقت سريع، لتبدأ شهرتها في بداية الخمسينيات من خلال مشاركتها في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، لتتعاون وقتها مع اكبر نجوم الزمن الجميل، وكان من أبرزهم " الفنانة الراحلة فاتن حمامة - الفنان الراحل أنور وجدي - والفنان المبدع يوسف وهبي"، وغيرهم من النجوم.

أبرز أعمالها في السينما والدراما

وقدمت الفنانة الراحلة عايدة كامل خلال تاريخها الكثير من الأعمال الفنية ما بين الدراما والسينما والإذاعة، لتقوم بخطف قلوب الجماهير بسبب ملامحها الرقيقة والبريئة من ضمن التي شاركت بها وتركت بصمة كبيرة في عالم السينما:"فيلم ست الحسن - فيلم لحن الخلود - فيلم دايمًا معاك - فيلم الوسادة الخالية - فيلم إسماعيل يس في الطيران - فيلم رجال بلا ملامح - فيلم إسكندرية ليه؟ - فيلم الطريق المسدود - حدث ذات ليلة" وغيرها من الأعمال الفنية.

كما قدمت عايدة كامل الكثير من الأعمال الدرامية التي ما زالت عالقة في أذهان الكثير لوقتنا هذا، و من ضمن أعمالها التي لاقت إعجاب الجماهير، " مسلسل الرقم المجهول - مسلسل بين القصرين - مسلسل القضاء في الإسلام - مسلسل هوانم جاردن سيتي - المسلسل الإذاعي عائلة مرزوق أفندي - رفاعة الطهطاوي"، وغيرها من الأعمال الدرامية، وتم تكريمها من وزير الثقافة السابق حلمي النمنم، وخالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، في عام 2017 وإهدائها درع الرواد وشهادة تقدير.