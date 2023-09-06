عايدة كامل.. الفنانة المتنوعة

«رجاء لكل من يحمل لى ذرة من الحب أن يدعو لى، أمر بظروف صحية صعبة، فجأة وبدون أى مقدمات»، بهذه الكلمات ودعت جمهورها عقب تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى، لترحل فى هدوء فى يوم ٧ سبتمبر عام ٢٠٢٠، تاركة وراءها إرثًا عظيمًا من أعمالها الخالدة فى الإذاعة والسينما.

هى الفنانة عايدة كامل، التى رغم عدم أدائها أى أدوار بطولة مطلقة، فإنها استطاعت أن تترك بصمة كبيرة فى تاريخ الفن المصرى، ونجحت فى أن تنال إعجاب الكثيرين من المخرجين، لتقدم نحو ١٢٠ عملًا فنيًا بين التليفزيون والسينما والإذاعة، وتعاونت فيها مع العديد من النجوم الكبار، مثل فريد الأطرش وعمر الشريف ومحمد فوزى وإسماعيل ياسين وفاتن حمامة وشادية، وغيرهم.

ولدت فى عام ١٩٣١، ودرست الإذاعة فى الجامعة وحازت درجة البكالوريوس، وعملت فى السينما منذ مطلع الخمسينيات، وشاركت فى أفلام عديدة، منها «ست الحسن، ولحن الخلود، ودايمًا معاك، والوسادة الخالية، وإسماعيل يس فى الطيران، وإسكندرية ليه؟»، ثم كرست جهودها للدراما التليفزيونية منذ الثمانينيات، ومن أشهر أعمالها «أرض النعام، وحلاوة الدنيا، والمال والبنون، وهوانم جاردن سيتى، وليالى الحلمية»، وغيرها من الأعمال الناجحة.

من الشاشة إلى الراديو، نجحت عايدة كامل فى تقديم علامات إذاعية للعديد من البرامج الصباحية، منها برنامج «عائلة مرزوق»، ليكون ظهورها الأخير من وراء ميكروفون الإذاعة، وهو برنامج ينتمى للدراما الاجتماعية التى تناقش لمحات من حياة الأسرة المصرية من خلال «عائلة مرزوق»، وتم بثه على إذاعة البرنامج العام.

وحصلت على تكريم من وزير الثقافة الأسبق حلمى النمنم وخالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى والمخرج محمد الخولى، رئيس المركز القومى للمسرح، وتم إهداؤها درع الرواد وشهادة تقدير من المركز الكاثوليكى للسينما.