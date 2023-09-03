الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس الثاني يستقبل الفنانة مادلين طبر

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة مساء اليوم الأحد، الفنانة اللبنانية القديرة مادلين طبر صاحبة المشوار الفني الطويل وعاشقة مصر والتي حضرت لنوال البركة

وأثنى قداسته على مشاركتها في الفيلم المسيحي "التلميذ" الذي كان عرضه الأول الأسبوع الماضي.

وفي نهاية اللقاء قدم لها قداسته أيقونة السيدة العذراء مريم شكرًا وتكريمًا لها.

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تفاصيل عن فيلم التلميذ:

وفي سياق آخر، شارك البابا تواضروس الثاني، خلال الأسبوع الماضي في فعاليات حفل افتتاح فيلم "التلميذ"، والذي قامت بإعداده وإنتاجه كنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الجولف، بمسرح "الأنبا رويس" بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويسرد فيلم "التلميذ" ملامح مُهمة وغير منتشرة عن حياة الشركة الرهبانية في الأديرة القبطية المصرية، أهمها أن حياة الشركة حياة صارمة تمتلئ بالقوانين الروحية والكنسية والرهبانية، كما يركز على اختيار الله للأنبا باخوميوس - والذي كان عسكريًا رومانيًا وثنيًا قبيل اعتناقه المسيحية على يد مسيحيي إسنا- ليكون مؤسسًا لحياة الشركة، لم يكن هباءً، بل كان لمروره بحياة الصرامة العسكرية والتي جعلته أهلًا لتطبيق كافة قوانينها في الدير.

وتدور أحداث الفيلم حول الرهبنة القبطية من خلال حياة الأنبا تادرس، تلميذ الأنبا باخوميوس، مؤسس حياة الشركة بين الرهبان في الأديرة في القرن الرابع الميلادي.

قداسة البابا تواضروس الثاني الفنانة اللبنانية القديرة مادلين طبر صاحبة المشوار الفني التلميذ الفيلم المسيحي

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