الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يشارك في افتتاح فيلم التلميذ بمسرح الأنبا رويس

البابا تواضروس
البابا تواضروس

يشارك  قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم في فعاليات حفل افتتاح فيلم "التلميذ"، والذي قامت بإعداده وإنتاجه كنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الجولف، بمسرح "الأنبا رويس" بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويسرد فيلم "التلميذ" ملامح مُهمة وغير منتشرة عن حياة الشركة الرهبانية في الأديرة القبطية المصرية، أهمها أن حياة الشركة حياة صارمة تمتلئ بالقوانين الروحية والكنسية والرهبانية، كما يركز على اختيار الله للأنبا باخوميوس - والذي كان عسكريًا رومانيًا وثنيًا قبيل اعتناقه المسيحية على يد مسيحيي إسنا- ليكون مؤسسًا لحياة الشركة، لم يكن هباءً، بل كان لمروره بحياة الصرامة العسكرية والتي جعلته أهلًا لتطبيق كافة قوانينها في الدير.

وتدور أحداث الفيلم حول الرهبنة القبطية من خلال حياة الأنبا تادرس، تلميذ الأنبا باخوميوس، مؤسس حياة الشركة بين الرهبان في الأديرة في القرن الرابع الميلادي.

*فريق عمل فيلم “التلميذ”:

فيلم "التلميذ" بطولة أيمن أمير وعاصم سامي، ومشاركة هالة صدقي، وعبدالعزيز مخيون، ومادلين طبر، وناجي سعد، واستيفان منير، ومحمد نجاتي، ومحمد علي رزق، ومنير مكرم، وجميل عزيز، ومارتينا عادل، وفهد شلبي، ومجدي فوزي، ورأفت فوزي، وأمير تادرس، سيناريو وحوار ماهر فريد، وإخراج جوزيف نبيل.

كما قام بكتابة  سيناريو وحوار ماهر فريد ، منتج فنى مايكل مراد ،مدير تصوير جوزيف لويس، مهندس ديكور ايفان اديب، ملابس ماريام عدلي، مكياج چينو و مونتاج سامر ماضي، موسيقي تصويرية سام اميل مكساج شريط الصوت جرجس صبحي،  الوان متي رشدي، مهندس صوت احمد ابو ليلة، مستشار إعلامي الكاتب الصحفي مايكل عادل، وإخراج جوزيف نبيل.

ويشارك في فعاليات الفيلم فريق كورال كنيسة السيدة العذراء مريم ارض الجولف، المرنمة ماريان جورج المُلقبة بالصوت الشافي بإلقاء ترانيم الفيلم.

قداسة البابا تواضروس الثاني فيلم التلميذ حياة الشركة الرهبانية الأديرة القبطية المصرية بالقوانين الروحية

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