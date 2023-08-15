بحضور البابا تواضروس.. افتتاح العرض الأول لفيلم "التلميذ" بمسرح الكاتدرائية

تستعد كنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الجولف، لإقامة العرض الأول لفيلم “التلميذ.. سمو الرهبنة “عن قصة حياة الانبا تادرس تلميذ الأنبا باخوميوس اب الشركة”.

وسيشهد يوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 الافتتاح الرسمي للفيلم بالمسرح الكبير بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور وتشريف البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية وعدد كبير من المطارنة والأساقفة والكهنة، ومفكرين وإعلاميين وفنانين وقيادات من مختلف المجالات.

وقال مايكل عادل، المستشار الإعلامي لفيلم التلميذ، إنه تم اختيار موعد افتتاح العرض الأول للفيلم من قبل البابا تواضروس رغم انشغاله الكبير، وهذا يدل على أن بطريرك الكنيسة يحرص جيدًا على دعم أولاده في مختلف المجالات، ويشجع علي الفن الراقي والمؤثر الذي يدخل اعماق نفوس رعيته من أجل التقرب إلى الله والتوبة إليه.

فيلم " التلميذ" يُقدم ملامح مُهمة وغير منتشرة عن حياة الشركة الرهبانية، أهمها أن حياة الشركة حياة صارمة تمتلئ بالقوانين الروحية والكنسية والرهبانية، ولذلك فإن اختيار الله للأنبا باخوميوس - والذي كان عسكريًا رومانيًا وثنيًا قبيل اعتناقه المسيحية على يد مسيحيي إسنا- ليكون مؤسسًا لحياة الشركة، لم يكن هباءً، بل كان لمروره بحياة الصرامة العسكرية والتي جعلته أهلًا لتطبيق كافة قوانينها في الدير.

من جانبه، كشف جوزيف نبيل، مخرج فيلم التلميذ، أن هذا العمل تأخر كثيرًا لظروف طارئة في مقدمتها جاحة كورونا التي أصابت العالم ومنها بلدنا العزيزة مصر ، وقال : " بذلنا مجهودًا كبيرًا حتي نخرج بهذا العمل لما له أهمية كبيرة من حيث فكرته والموضوعات التي تطرق إليه" ، مؤكدًا ان هذا الفيلم من الأفلام التي ستضاف إليه بعد أن قدم أفلام “يسطس الانطوني ونسر البرية و49 شهيدا وابو نفر السائح”.

وشارك فريق كورال كنيسة السيدة العذراء مريم ارض الجولف، المرنمة ماريان جورج المُلقبة بالصوت الشافي بإلقاء ترانيم الفيلم.

فيلم "التلميذ" بطولة عاصم سامي و ايمن أمير، وشارك البطولة الفنانين الكبار هالة صدقي ، عبد العزيز مخيون، مادلين طبر، ناجي سعد، استيفان منير، محمد نجاتي، محمد علي رزق، جميل عزيز، مارتينا عادل، فهد شلبي، مجدي فوزي، رأفت فوزي، امير تادرس.. وغيرهم من الفنانين الموهوبين

كما أن الفيلم من سيناريو وحوار ماهر فريد ، منتج فنى مايكل مراد ،مدير تصوير جوزيف لويس، مهندس ديكور ايفان اديب، ملابس ماريام عدلي، مكياج چينو و مونتاج سامر ماضي، موسيقي تصويرية سام اميل مكساج شريط الصوت جرجس صبحي، الوان متي رشدي، مهندس صوت احمد ابو ليلة، مستشار إعلامي الكاتب الصحفي مايكل عادل، وإخراج جوزيف نبيل.