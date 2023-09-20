الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. الإحصاء: سكان الصعيد يمثلون ثلث تعداد المصريين بالداخل

سكان صعيد مصر
سكان صعيد مصر

تضم محافظات الصعيد العشرة نحو 32 مليونًا و51 ألف نسمة من بين سكان مصر البالغ عددهم فى الداخل 105.4 مليون نسمة، أى يمثلون نحو ثلث إجمالى عدد السكان بنسبة 30.4%.

وتعد محافظة المنيا الأولى من حيث عدد السكان بين محافظات الصعيد بنحو 6.3 مليون نسمة، يليها محافظة سوهاج 5.7 مليون نسمة، ثم محافظة أسيوط 5.08 مليون نسمة، ومحافظة الفيوم 4.1 مليون جنيه، محافظة قنا 3.6 مليون نسمة، محافظة بنى سويف 3.6 مليون نسمة، محافظة الأقصر 1.4 مليون نسمة، محافظة أسوان 1.6 مليون نسمة، محافظة البحر الأحمر 404.7 ألف نسمة، محافظة الوادى الجديد 267.5 ألف نسمة.

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ارتفاع معدل الإنجاب والمواليد بين سكان الصعيد

وتشكل محافظات الصعيد تحديًا كبيرًا بالنسبة لجهود التنمية نظرًا لارتفاع معدل الإنجاب والمواليد بين سكانها بشكل يفوق باقى محافظات الجمهورية، إذ يساهم الصعيد وحده بنحو 40% من مواليد الجمهورية فى المتوسط سنويًا، وتسجل محافظات أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، بني سويف أعلى معدلات مواليد خلال هذه الفترة حيث بلغ المعدل بها (26.9 / 26.3 / 26.3/ 25.5/ 24.2) لكل ألف من السكان على الترتيب.
 

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علاقة طردية بين الزيادة السكانية ومعدل الفقر 

وترتبط الزيادة السكانية بعلاقة طردية مع معدلات الفقر، التى تسجل مستويات مرتفعة فى ريف الوجه القبلى مقارنة بغيره من الأقاليم،حيث تأتي محافظة أسيوط في الصدارة بنسبة فقر تبلغ 66.7%، ثم محافظة سوهاج 59.6%، والأقصر بنسبة 55.3%، ثم المنيا 54%، ثم قنا 41%.
وتبذل الدولة جهود كبيرة فى مجال تنمية قري الريف المصري وبخاصة قري الوجه القبلي، والتي تستحوذ على النصيب الأكبر من مخصصات المبادرة الرئاسي للتطوير قري الريف المصري حياة كريمة

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