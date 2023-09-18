الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حصاد حياة كريمة: 350 مليار جنيه مخصصات المرحلة الأولى والانتهاء من 12.4 ألف

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة

على مدار قرابة 5 سنوات قطعت الدولة المصرية خطوات سريعة فى طريقها نحو تطوير قرى الريف على مستوى الجمهورية تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تستهدف تنمية 175 مركزًا، تضم أكثر من 4700 قرية يمثلون 58% من سكان مصر، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات.

حجم المشروعات المنفذة

وفق تقرير أعدته وزارة التخطيط، حصلت "الدستور" على نسخة منه، بلغ عدد المشروعات المستهدف تنفيذها تحت مظلة المبادرة نحو 23 ألف مشروع، بإجمالى مخصصات قدرها 350 مليار جنيه على مستوى 1477 قرية فى 52 مركزًا فى نطاق 20 منطقة بإجمالى مستفيدين 18 مليون مواطن، وبلغ متوسط معدل التنفيذ للمرحلة الأولى 85%.

التخطيط: 17% من سكان مصر استفادوا من "حياة كريمة" بتكلفة 350 مليار جنيه

توزيع مخصصات حياة كريمة على المحافظة

واستحوذت محافظات الصعيد على النصيب الأكبر من إجمالى مخصصات المرحلة الأولى من المبادرة بنحو 68%، بما يعادل 237 مليار جنيه، حيث جاءت محافظة المنيا فى المرتبة الأولى بنحو 43.22 مليار جنيه، يليها محافظة سوهاج 43.18 مليار جنيه، محافظة قنا 39.41 مليار جنيه، محافظة أسيوط 34.41 مليار جنيه، محافظة أسوان 27.95 مليار جنيه، محافظة البحيرة 25.37 مليار جنيه، محافظة الفيوم 18.58 مليار جنيه، محافظة الجيزة 15.75 مليار جنيه، محافظة الشرقية 15.01 مليار جنيه، محافظة بنى سويف 14 مليار جنيه، محافظة المنوفية 13.61 مليار جنيه، محافظة الأقصر 13.12 مليار جنيه، محافظة القليوبية 12.04 مليار جنيه، محافظة الدقهلية 7.33 مليار جنيه، محافظة الغربية 6.74 مليار جنيه، محافظة دمياط 6.53 مليار جنيه، محافظة كفر الشيخ 6.16 مليار جنيه، محافظة الإسماعيلية 3.58 مليار جنيه، محافظة الوادى الجديد 2.76 مليار جنيه، محافظة الإسكندرية 1.15 مليار جنيه.

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أهداف مبادرة “حياة كريمة” (إنفوجراف)

خريطة المشروعات المنفذة

وبلغ حجم المبالغ المنصرفة لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة نحو 200 مليار جنيه، وبلغ عدد المشروعات التى تم نهوها حوالى 12.439 ألف مشروع بمتوسط معدل تنفيذ 85%، حيث تقدر نسبة المنصرف من جملة مخصصات المرحلة الأولى بـ 57%.

واستحوذت مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على النصيب الأكبر من المبالغ المنصرفة بنسبة 54.34%، يليها مشروعات الكهرباء 13.84%، مشروعات الرعاية الصحية 8.80%، مشروعات تأهيل وتبطين الترع 4.80%، مشروعات الطرق المحلية والكبارى 4.03%، مشروعات سكن كريم 2.56%، مشروعات التعليم قبل الجامعى 1.92%، الغاز الطبيعى 1.79%، الطرق الرئيسية 1.67%، الاتصالات 1.41%، الشباب والرياضة 1.25%، المجمعات الحكومية 1.06%، منشآت التضامن 0.58%، الخدمات الأمنية 0.51%، الخدمات المحلية 0.37%، السكك الحديدية 0.05%، الخدمات الثقافية 0.01%.

حياة كريمه وزارة التخطيط محافظات الصعيد مبادرة حياة كريمة مشروعات مياه الشرب مشروعات الكهرباء

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