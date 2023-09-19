الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نجاة 15 مواطنًا من الموت فى حادث مرورع على صحراوى أسيوط الغربى

حادث مروري
حادث مروري

نجا 15 مواطنا من الموت المحقق اليوم، عقب وقوع حادث مروري مروع ميكروباص محمل بالركاب والأخرى ملاكى على طريق القاهرة/  أسيوط الصحراوى الغربى، بدائرة محافظة الفيوم.

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وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وقامت بنقل 15 مصابا في الحادث بإصابات مختلفة إلى المستشفى لإسعافهم من خلال تلقى العلاج وتضميد الجروح، فيما قام رجال المرور بإجراء المعاينات اللازمة وإزالة أثار الحادث وسحب الكثافات المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، حيث استعلمت عن حالة المصابين لبيان مدى إمكانية سؤالهم في الحادث.

 

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كانت قد تلقت شرطة النجدة في محافظة الفيوم بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق أسيوط الغربي، وذلك بعد ورود إشارة من مرفق إسعاف الفيوم بوجود عدد كبير من المصابين. 

وتحركت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن عدد المصابين بلغ 15 شخصًا، حيث تراوحت إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة. تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وفقًا لإصاباتهم.

ودفعت الإدارة العامة للمرو بأوناشها لإزالة أثار الحادث ونقل السيارتين إلى المنطقة الصحراوية المجاورة للطريق. كما تم تسهيل حركة المرور أمام المارة وإعداد التقرير اللازم، وقد تم إخطار الجهات المختصة بالحادث وتفاصيله للتحقيق فيه.

حادث مرورى أسيوط الصحراوي الغربى مروع ميكروباص سيارات الإسعاف النيابة العامة

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