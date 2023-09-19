الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. وفاة 5 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق "الداخلة- العوينات"

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب أخر في حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل بطريق "الداخلة- العوينات" بالوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، ونقل الجثامين لمستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقي اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل بالكيلو 150 بطريق "الداخلة- العوينات" بالوادي الجديد، أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة آخر، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل الجثامين لمستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأسفر الحادث عن وفاة كلًا من: "محمد حسني عيسى ٣٥ سنة، وحسني عبد الكريم ٥٠ سنة، وعبد الجواد عبده جابر ٥٠ سنة، وأحمد محمد أبو طالب ٤٥ سنة، وعمرو الشحات جمعة، وإصابة أحمد مصطفى سليم ٣٠ سنة".

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لقي 5 أشخاص مصرعهم حادث تصادم الداخلة العوينات الجثامين مستشفى الداخلة العام

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