إصابة 8 إثر انقلاب ميكروباص بطريق "الخارجة- باريس"

أصيب 8 أشخاص، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الخارجة- باريس بالوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء محمد أبوالليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث سير بطريق "الخارجة- باريس"؛ إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة الكيلو 15 بعد كمين “السادات” وإصابة 8 أشخاص كانوا بداخلها، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج.

أسفر الحادث عن إصابة كل من، صبري أحمد عبدالرحيم، 41 عامًا، عامر أحمد عمرو، 42 عامًا، أيمن عباس بوريك، 45 عاما، على عمر محمد، 38 عامًا، أحمد عبدالفتاح عيد، 37 عاما، محمد أبوزيد محمد، 43 عامًا، محمد حمدي محمدين، 42 عامًا، مؤمن محمد علي، 30 عامًا، بجروح وكدمات وإصابات متفرقة بالجسم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص آخرين في حادث بطريق "الداخلة- العوينات"

لقى شخصان مصرعهم وأصيب اثنان آخران في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الداخلة- العوينات، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

تلقي اللواء محمد أبوالليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث سير انقلاب ميكروباص بطريق: الداخلة - العوينات"، ووفاة اثنين وإصابة اثنين آخرين، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي أسيوط الجامعي لخطورة حالتهم ونقل المتوفين لمشرحة مستشفى الداخلة العام والتحفظ تحت تصرف النيابة العامة.

وتبينت وفاة كل من محمد رمضان الفهلوي 38 سنة، ومحمد ربيع الفهلوي 20 سنة مقيمين بمحافظة الشرقية ، وإصابة كل من حسن السيد محمود 31 سنة مقيم بالمنصورة، وأحمد صديق إبراهيم 31 سنة مقيم بالشرقية.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.