السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 4 إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الداخلة- العوينات

اسعاف
اسعاف

لقي شخصان مصرعهما وأُصيب اثنان آخران إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الداخلة- العوينات، وعلى الفور، تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان ونقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث سير إنقلاب ميكروباص بطريق الداخلة- العوينات، ووفاة اثنين وإصابة اثنين آخرين.

على الفور، تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي لخطورة حالتهم ونقل المتوفين لمشرحة مستشفى الداخلة العام، والتحفظ تحت تصرف النيابة العامة.

وتبيّن وفاة كل من محمد رمضان الفهلوي، 38 سنة، ومحمد ربيع الفهلوي، 20 سنة، مقيمين بمحافظة الشرقية، وإصابة كل من حسن السيد محمود، 31 سنة مقيم بالمنصورة، وأحمد صديق إبراهيم، 31 سنة، مقيم بالشرقية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

حادث تصادم بطريق الخارجة - أسيوط

وفي نفس السياق، لقي شخص مصرعه وأُصيب اثنان آخران في حادث تصادم ثلاث سيارات بطريق الخارجة- أسيوط، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي أسيوط الجامعي لتلقي العلاج ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الخارجة العام تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث تصادم ثلاث سيارات بطريق الخارجة- أسيوط بالقرب من نقطة 112، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي أسيوط الجامعي لتلقي العلاج ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الخارجة العام تحت تصرف النيابة.

لقى شخصان مصرعهم واصيب اثنين اخرين حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الداخلة العوينات سيارة الإسعاف المصابين مستشفي أسيوط الجامعي العلاج حادث سير

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

وجهة مشرفة.. قصة تحويل العلمين من مدينة ألغام إلى أرض الأحلام

بينها مصر.. 3 بلدان يستحوذون على 57% من الأرصدة التراكمية الواردة للمنطقة العربية

"مو صلاح وتحديد مصيره".. طبيب نفسى يوضح بماذا يشعر محمد صلاح؟

سقوط مستريح الأدوية بالدقهلية.. استولى على 200 مليون جنيه من المواطنين

8 مصابين فى حادث مرورى بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

الريادة مصرية.. «العلمين» إبهار متواصل

علي سعدة

قوانين فى انتظار الرحمة أو رصاصة الرحمة

بسنت حسن

لا وقت للدموع

د. منى حلمى

أم المصريين.. مكمن شفائى

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات للشباب ومضايقات لصيادى غزة.. انتهاكات الاحتلال تتواصل

مسئول أمريكى: نبحث عن الوقت المناسب والفرصة النافذة لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل

"بن غفير" يقلص زيارات الأسرى.. وحركة فتح تكشف لـ"الدستور" تداعيات القرار