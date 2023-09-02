مصرع وإصابة 4 إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الداخلة- العوينات

لقي شخصان مصرعهما وأُصيب اثنان آخران إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الداخلة- العوينات، وعلى الفور، تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان ونقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث سير إنقلاب ميكروباص بطريق الداخلة- العوينات، ووفاة اثنين وإصابة اثنين آخرين.

على الفور، تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي لخطورة حالتهم ونقل المتوفين لمشرحة مستشفى الداخلة العام، والتحفظ تحت تصرف النيابة العامة.

وتبيّن وفاة كل من محمد رمضان الفهلوي، 38 سنة، ومحمد ربيع الفهلوي، 20 سنة، مقيمين بمحافظة الشرقية، وإصابة كل من حسن السيد محمود، 31 سنة مقيم بالمنصورة، وأحمد صديق إبراهيم، 31 سنة، مقيم بالشرقية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

حادث تصادم بطريق الخارجة - أسيوط

وفي نفس السياق، لقي شخص مصرعه وأُصيب اثنان آخران في حادث تصادم ثلاث سيارات بطريق الخارجة- أسيوط، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي أسيوط الجامعي لتلقي العلاج ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الخارجة العام تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث تصادم ثلاث سيارات بطريق الخارجة- أسيوط بالقرب من نقطة 112، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي أسيوط الجامعي لتلقي العلاج ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الخارجة العام تحت تصرف النيابة.