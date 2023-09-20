الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023

حالة الطقس
حالة الطقس

يتسأل الكثير من المواطنين عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 وذلك في أخر أيام شهور فصل الصيف وبداية فصل الخريف رسميا في جمهورية مصر العربية حيث تتوقع الهيئة القومية للأرصاد الجوية تحسن ملحوظ في الحالة الجوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023

أصدرت الهيئة القومية للأرصاد الجوية بيان توضيح فيه حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 حيث أكدت أن هناك تحسن في الحالة الجوية حيث تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية طقسا حارا خلال ساعات النهار وطقس معتدل لطيف خلال ساعات الليل المتأخرة.


وأكد خبراء الأرصاد على وجود نشاط في حركة الرياح على بعض المناطق بالإضافة إلى شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الفجر على بعض الطرق المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونصحت الهيئة المواطنين بضرورة التأقلم مع طبيعة الحالة الجوية في كافة محافظات الجمهورية وارتداء الملابس التي تتناسب مع طبيعة الجو الخريفي خلال الفترات المقبلة.

الأرصاد: غدًا طقس حار نهارًا لطيف ليلًا والعظمى بالقاهرة 32

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 34 درجة

 

نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في العاصمة الإدارية العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الغربية العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

 

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الأرصاد: غدًا طقس حار نهارًا لطيف ليلًا والعظمى بالقاهرة 32

 

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 36 والصغرى 24 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر العظمى 39 والصغرى 24 درجة مئوية.

 

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