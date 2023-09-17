الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 34 درجة

طقس حار
طقس حار

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الإثنين، طقسا حارًا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع الهيئة أن يشهد غدا نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين:

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة. 

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة.

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة. 

سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

قنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.

أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى

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"الأرصاد": طقس الغد حار نهارًا معتدل ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم، يكون حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة  والصغرى 28 درجة.

درجات الحرارة هيئة الارصاد الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية شديد الحرارة

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