الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: غدًا طقس حار نهارًا لطيف ليلًا والعظمى بالقاهرة 32

طقس حار
طقس حار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما متوقع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط متوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

الأرصاد: طقس الغد حار نهارًا لطيف ليلًا والعظمى بالقاهرة 32

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الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 34 درجة

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر 
العظمى الصغرى
القاهرة 32 24
العاصمة الإدارية 33 23
6 أكتوبر 33 24
بنهــــا 32 24
دمنهور 31 23
وادي النطرون 33 23
كفر الشيخ 32 23
المنصورة 32 23
الزقازيق 33 24
شبين الكوم 33 24
طنطا 32 24
دمياط 30 24 
بورسعيد 30 24
الإسماعيلية 33 22
السويس 32 23
العريش 30 22
رفح 31 22
رأس سدر 35 24
نخل 34 18
كاترين 30 15
الطور 33 24
طابا 33 25
شرم الشيخ 36 27
الإسكندرية 29 23
العلمين الجديدة 29 22
مطروح 28 22
السلوم 29 20
سيوة 34 22
رأس غارب 35 25
الغردقة 37 26
سفاجا 37 26
مرسى علم 38 27
شلاتين 36 26
حلايب 32 27
أبورماد 34 28 
رأس حدربة 32 29
الفيوم 33 24
بني سويف 33 23
المنيا 34 23
أسيوط 35 22
سوهاج 36 23
قنا 39 24
الأقصر 39 25
أسوان 40 26
الوادى الجديد 38 22
أبوسمبل 39 26
أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالى:
العظمى الصغرى
مكة 43 29
المدينة 44 32 
الرياض 41 26
المنامة 39 31
أبوظبى 42 32
الدوحة 39 31
الكويت 46 26
دمشق 33 16
بيروت 30 25
عمان 30 17
القدس 28 17
غزة 30 23
بغداد 42 23
مسقط 32 29
صنعاء 29 13
الخرطوم 40 28
طرابلس 33 26
تونس 39 24
الجزائر 25 18
الرباط 26 13
نواكشوط 37 26

الأرصاد العظمى الأرصاد الجوية يئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة غدا

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الأرصاد: طقس الغد حار نهارًا لطيف ليلًا والعظمى بالقاهرة 32

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