الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بايدن: العالم يشهد موجات حرارة غير مسبوقة ولا بد أن نفى بتعهداتنا بتمويل "المناخ"

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لا يمكن لأمة بمفردها مواجهة التحديات الحالية، ويجب أن يتحد العالم لمواجهة التحديات المناخية.

العالم يشهد موجات حرارة غير مسبوقة

وأضاف خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن العالم يشهد موجات حرارة غير مسبوقة، في الولايات المتحدة والصين، الغابات تشتعل في جنوب أوروبا، والقرن الإفريقي يعاني من سنوات جفاف، وفيضان مأساوي في ليبيا قضى على الآلاف.

وأردف: "يجب أن نتصدى للتحديات، وقد رأينا ما ينتظرنا إن لم نتمكن من الحد من الوقود الأحفوري ونفي بوعودنا"، لافتًا إلى أن إدارة الولايات المتحدة تعمل على إدارة الأزمة، وأنه وقع على قانون للتصدي لأزمات المناخ ونقل الاقتصاد العالمي لاقتصاد نظيف.

وشدد على ضرورة أن يفي العالم بتعهد  تمويل المناخ الذي قطعوه في اتفاق باريس، وهو جمع 100 مليار دولار للتخفيف من الانبعاثات الكربونية.

وأردف: "يجب أن نجعل المواد الزراعية والمحاصيل مقاومة للتغير المناخي، ونعمل على الحد من الانبعاثات".

ولفت خلال كلمته إلى أن هناك حاجة ملحة للاستثمار بالبنية التحتية في إفريقيا.

وبالنسبة للصين، قال بايدن إن أمريكا تسعى إلى إدارة التنافس مع الصين بمسئولية، مشددًا على التصدى لأي اعتداء أو ترهيب يعرقل الملاحة الدولية، كما أكد استعداده التعاون مع الصين للتصدي للأزمات، ومن بينها أزمة المناخ.

بايدن التحديات المناخية القاهرة الإخبارية موجات حرارة الانبعاثات الكربونية الانبعاثات

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