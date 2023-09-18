بين عامل السن والتضخم.. هل ينجح "بايدن" في رحلة الفوز بالانتخابات الأمريكية؟

قال مسعود معلوف الخبير في الشؤون الأمريكية، إن التحديات التي تواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، للفوز في الانتخابات الأمريكية المقبلة، ليست الاتهامات بالفساد التي يروجها الجمهوريون، فالرجل قضى من عمره 50 سنة في العمل السياسي ولم يوجه إليه اتهام واحد بالفساد.

التحديات التي تواجه “بايدن” للفوز بالانتخابات

وأوضح “معلوف” خلال مداخلة عبر “سكايب” من واشنطن مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التحديات أمام بايدن، يمكن اختصارها في أمرين، الأول عامل السن، حيث أن عمره الآن 80 سنة، وبحلول 2025 سيكون عمره 82 سنة، كما أنه لا توجد سابقة في تاريخ رؤساء الولايات المتحدة، وهناك من يشكك في قدرة بايدن على الاستمرار في الرئاسة، في هذا العمر.

أما التحدي الثاني، فهو التضخم الذي يعاني منه المواطن الأمريكي، فرغم تحسن الاقتصاد الأمريكي، وزيادة الرواتب، إلا أن القوة الشرائية للمواطن الأمريكي قلت بسبب التضخم العالمي

ولفت إلى أن بايدن سيركز على التحديات التي تواجهه، بينما الحزب الديمقراطي سيركز على الاتهامات الموجهة إلى منافسه الجمهوري دونالد ترامب، الذي يواجه 91 اتهاما في محاكم 4 ولايات، لخرقه الدستور، ومخالفة القانون.