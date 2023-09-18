الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بين عامل السن والتضخم.. هل ينجح "بايدن" في رحلة الفوز بالانتخابات الأمريكية؟

جو بايدن
جو بايدن

قال مسعود معلوف الخبير في الشؤون الأمريكية، إن التحديات التي تواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، للفوز في الانتخابات الأمريكية المقبلة، ليست الاتهامات بالفساد التي يروجها الجمهوريون، فالرجل قضى من عمره 50 سنة في العمل السياسي ولم يوجه إليه اتهام واحد بالفساد.

التحديات التي تواجه “بايدن” للفوز بالانتخابات

وأوضح “معلوف” خلال مداخلة عبر “سكايب” من واشنطن مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على قناة  "القاهرة الإخبارية"، أن التحديات أمام بايدن، يمكن اختصارها في أمرين، الأول عامل السن، حيث أن عمره الآن 80 سنة، وبحلول 2025 سيكون عمره 82 سنة، كما أنه لا توجد سابقة في تاريخ رؤساء الولايات المتحدة، وهناك من يشكك في قدرة بايدن على الاستمرار في الرئاسة، في هذا العمر.

أما التحدي الثاني، فهو التضخم الذي يعاني منه المواطن الأمريكي، فرغم تحسن الاقتصاد الأمريكي، وزيادة الرواتب، إلا أن القوة الشرائية للمواطن الأمريكي قلت بسبب التضخم العالمي 

ولفت إلى أن بايدن سيركز على التحديات التي تواجهه، بينما الحزب الديمقراطي سيركز على الاتهامات الموجهة إلى منافسه الجمهوري دونالد ترامب، الذي يواجه 91 اتهاما في محاكم 4 ولايات، لخرقه الدستور، ومخالفة القانون.

بايدن الجمهوريون مطروح للنقاش التحديات أمام بايدن التضخم

مواد متعلقة

"المرصد الليبى" يوضح سبب نفى الأرقام الأممية حول ضحايا العاصفة "دانيال"

بعد عودة السجناء.. عقوبات أمريكية جديدة تنتظر إيران

بايدن: 5 أمريكيين مسجونين في إيران عادوا أخيرًا للوطن

مسئولون أمريكيون لـ"القاهرة الإخبارية": الأسرى غادروا طهران تمهيدًا للتبادل

"الليبية للإغاثة": مخزن استراتيجى فى درنة لمساعدة منكوبى الإعصار

الفيلم الوثائقى "الكتيبة".. العملية الشاملة لتطهير سيناء قوضت البنى التحتية للإرهاب

الفيلم الوثائقى "الكتيبة".. كيف حطم الهجوم الإرهابى على مسجد الروضة تنظيم "داعش"؟

الفيلم الوثائقى "الكتيبة".. كيف صد الجيش أكبر هجوم إرهابى على 13 كمينًا بسيناء؟

الأكثر قراءة

3 غيابات تضرب صفوف الأهلى قبل مواجهة المصرى

رونالدو يثير الفوضى فى شوارع إيران.. استقبال أسطورى والمئات يركضون خلف حافلة (بيانات)

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

بيان عاجل من القوات المسلحة بشأن استشهاد وإصابة 9 ضباط ومجندين فى العاشر من رمضان

زيادة المعاشات أكتوبر 2023.. جدول ومنافذ الصرف للمستفيدين

3 أشهر.. القابضة لكهرباء مصر تحدد ضوابط صرف أرباح العاملين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

مؤمن المحمدي

زمن الفن الجميل

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى