الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ قانون لـ"القاهرة الإخبارية": بايدن متورط في قضايا فساد

الدكتور جابرييل صوما
الدكتور جابرييل صوما

قال الدكتور جابرييل صوما، أستاذ القانون الدولي، إن اتهامات الحزب الجمهوري للرئيس الأمريكي جو بايدن، في قضايا فساد، عليها الكثير من الأدلة، ولكن ليس باستطاعة مجلس النواب الأمريكي الحصول على هذه الأدلة، إلا من خلال اللجنة التي يؤسسها رئيس المجلس كيفين مكارثي.

النواب الأمريكي يشكل لجنة تكشف تورط بايدن في قضايا فساد

وأضاف خلال مداخلة عبر “سكايب” من واشنطن مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على قناة  "القاهرة الإخبارية"، أن اللجنة ستكون بمثابة محكمة، بإمكانها جلب أي شاهد، ويمكنها الحصول على أي مستند.

ولفت إلى أن وزارة العدل والبيت الأبيض، لا يقدمون لمجلس النواب أي أدلة يطلبها المجلس، بينما اللجنة بإمكانها أن تطلب من القضاء إحضار الشهود، وأن يأمر البيت الأبيض والوزارات أن تقدم الأدلة.

وأوضح أن البيت الأبيض ووزارة العدل يرفضون تقديم أي مستند، وعندما تؤسس اللجنة تبرز كل المستندات، مردفًا: "لا نعلم ماذا حدث لملايين الدولارات، وهناك من يقول بأنه يوجد أكثر من 20 مليون حصل عليها بايدن، و9 أفراد من عائلته، ويمكن للجنة طلب الوثائق البنكية التي تكشف حركة حسابات عائلة بايدن".

ونوه إلى أن وسائل إعلام أمريكية تميل للديمقراطيين، قالت إنه إذا جرت الانتخابات اليوم، سيفوز بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لأن أكثر من 70% من الأمريكيين لا يريدون ترشح بايدن.

بايدن قضايا فساد النواب الأمريكي كيفين مكارثي مطروح للنقاش

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