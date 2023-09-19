محافظ أسوان يتفقد قافلة المساعدات للأسر بتوزيع شنط المواد الغذائية لـ 20 ألف أسرة

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قافلة المساعدات العينية للأسر الأولى بالرعاية، والمهداة من وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة، التى تستكمل توزيع شنط المواد الغذائية لـ 20 ألف أسرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بإجمالى 100 طن مواد غذائية.

ورافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال تفقده لقافلة المساعدات كل من الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف، ومحمد يوسف مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

الالتزام بالعدالة والشفافية الكاملة فى توزيع الشنط الغذائية

وأكد اللواء أشرف عطية، أنه تم الالتزام بالعدالة والشفافية الكاملة فى التوزيع بين المراكز والمدن وفقاً لقوائم المستفدين التى تم إعدادها بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج والمدرجين بكشوف تكافل وكرامة.

ولفت محافظ أسوان إلى أنه يتم توزيع الشنط بواقع 5 كجم لكل شنطة شاملة الأصناف المختلفة من المواد الغذائية فى إطار الدور الاجتماعى لكافة المؤسسات لرعاية وخدمة أفراد المجتمع الأسوانى على أكمل وجه.

يذكر أنه خلال 12 سبتمبر الماضي استلمت مديرية أوقاف أسوان، عدد 1250 شنطة غذائية من إجمالى 20 ألف شنطة، هدية وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا على مستوى المحافظة.

وحضر استلام الشنط الغذائية قيادات مديرية أوقاف أسوان، ومديرية التضامن الاجتماعى، وقامت مديرية أوقاف أسوان، بتسليم عدد 1250 شنطة غذائية، لمديرية التضامن الاجتماعى حتى يتم توزيعها على مستحقيها من الأسر الأكثر احتياجًا على مستوي المحافظة.

تتكون الشنط الغذائية التى سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا فى أسوان من التالى: وزن 2 كيلو أرز، و2 كيلو سكر، واحد كيلو مكرونة، فى كل شنطة غذائية منها.

يأتي ذلك فى الدور الدور الكبير والاهتمام الذى توليه وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية فى جميع محافظات الجمهورية؛ لدعمهم فى كافة نواحى الحياة.