محافظ المنيا يشيد بجهود لجنة التقييم للمشروعات الخضراء الذكية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعمال اللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات المشاركة في المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لاختيار أفضل 18 مشروعا على مستوى المحافظة تمهيدا للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن المبادرة التي أطلقتها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي هي مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية تستهدف وضع حلول عاجلة وجذرية لمواجهة تحديات التغير المناخي.

محافظ المنيا يلتقي ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بوفد اللجنة التنفيذية للمبادرة، والذي ضم ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارتي الاتصالات والبيئة وممثلي المجلس القومي للمرأة بالمنيا وديوان عام المحافظة، وذلك ضمن أعمال اللجنة لتقييم واختيار المشروعات المقدمة خلال الفترة من 11 وحتى 21 سبتمبر الجاري.

وأشاد المحافظ، بجهود وأعمال اللجنة من خلال تقييم واختيار المشروعات المقدمة وعقد مقابلات شخصية مع عدد من المشاركين بالمشروعات والأفكار من أبناء محافظة المنيا حيث يتم التقييم وفقاً لعدة معايير أهمها (المكون الأخضر ـ المكون التكنولوجي الذكي)، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم لإنجاح المبادرة وتحقيق النتائج المستهدفة، حيث ستساهم تلك المشروعات في تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، وعلى رأسها أهداف التنمية المستدامة، والتحول الرقمي.

من ناحية أخرى، كان محافظ المنيا قد عقد لقاء مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ضم كلا من النائبة هانم أبو الوفا والنائب أشرف عشيري، والنائب محمد مصطفى حيث استمع المحافظ للطلبات المقدمة من النواب لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد من الطلبات لخدمة أهالي المنيا على مستوى المراكز، ووجه بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.