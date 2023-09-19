الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بتخفيضات 30%.. افتتاح معرض "أهلا مدرستي" بغرب كفر الشيخ

المعرض
المعرض

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، معرض أهلا مدرستي، بمدرسة هدى شعراوي التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، لتوفير احتياجات الطلاب والطالبات من زي مدرسي وأدوات مدرسية، وأحذية وشنط، وغيرهم، بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تتراوح مابين 30 لـ40%.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد عماره، المستشار العسكري، والعميد أيمن كمال، بالمكتب العسكري، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعلاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم.

توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة


وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توفير مستلزمات المدارس والزي المدرسي، والأدوات المكتبية، والأحذية والشنط بأسعار مخفضة، والاستمرار في افتتاح معارض أهلا مدارس بالمراكز والمدن، وأنه جرى افتتاح 5 معارض أهلا مدارس، وجاري افتتاح بقية المعارض بالمدن.

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ومؤخرا، فقد افتتح سليم أبوشريف، رئيس مدينة البرلس، معرض "أهلا مدارس"، وسط توافد عدد كبير من المواطنين وأولياء أمور الطلاب والطالبات لشراء كافة مستلزمات الطلاب من زي مدرسي، وأدوات مدرسية، وكافة احتياجات الطلاب والطالبات، بنسبة تخفيضات تصل إلى 30%.

فيما تابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، التجهيزات الجارية حاليا لإنشاء معرض "أهلا مدارس" بمدرسة الرياض للتعليم الأساسي، بجوار الوحدة المحلية، تنسيقا مع مدير الإدارة التعليمية بالرياض، حسن بسيوني علي، وإدارة تموين الرياض، والغرفة التجارية لبيع المستلزمات المدرسية والملابس بأسعار مخفضة وبسعر المصنع.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المعارض سيتم افتتاحها في مراكز ومدن المحافظة لتوفير  كافة المستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلاب في المدارس، من كشاكيل وكراسات وأقلام، وغيرها، بأسعار مخفضة وخصومات كبيرة، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

وأوضح أنه سيتم افتتاح معارض "أهلاً مدارس" بجميع مدن المحافظة، وجارٍ تجهيز معرض "أهلا مدارس" بمدينة الرياض، وبقية المدن تباعاً، مشيراً إلى أن المعارض ستبيع للجمهور كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع الملابس الجاهزة أيضا لسد احتياجات الطلبة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

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