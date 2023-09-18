تنفيذ حملات لصيانة أعمدة الإنارة وإزالة التعديات بقرى كفر الشيخ

أكد المهندس حسن موافي رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، شن حملة نظافة بقرية الحمراوي، بجانب متابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة بقرية محلة القصب، وايضا الاستعداد التام لفصل الشتاء وصيانة جميع أسلاك الشبكة الكهربائية بكل قرية، مع تطبيق معايير السلامة على جميع أعمدة الإنارة، واستبدال المتهالك من العوازل وتركيب عوازل جديدة لجميع الأعمدة حفاظاً على سلامة المواطنين.

شن حملات نظافة بقري مركز كفر الشيخ



كما وجه رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ باستمرار حملات النظافة بجميع قرى مركز كفر الشيخ، بالتوازي مع تطهير جميع غرف مشاريع الصرف الصحي، والاطمئنان على سلامة أغطية تلك الغرف.

ازالة التعديات علي الاراضي الزراعية

و أوضح المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، لعدد 4 حالات بقرى مركز كفر الشيخ من المهد حيث تم إزالة مخالفات البناء بدون ترخيص وفك شدة خشبية بعزبة ابو سعيد، التابعة لقرية متبول، حيث تم وقف الأعمال وإزالة الشدة بالكامل، كما تم إزالة التعديات على الأرض الزراعية من المهد بقرية صندلا، عبارة عن مبنى جديد بالبلوك الأبيض.



وفي قرية دقلت؛ فقد تم إزالة التعديات على الأرض الزراعية، حيث تم فك شدة خشبية من المهد، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وايضا في قرية دقميره فقد تم إزالة تعديات بالبلوك الأبيض على الأرض الزراعية بقرية الاتحاد.



وقد جاء ذلك بحضور محمد صلاح، وعبود الصيفي، ومحسن عبد اللطيف، نواب رئيس المدينة لشئون القرى، وحماده الرويني، رئيس قرية متبول، وإبراهيم حجاج، رئيس قرية محلة القصب، وحاتم الطراوي، رئيس قرية الحمراء، وناهد كمال، رئيس قرية دقميره، وحضور الفنيين بالإدارة الهندسية، ومندوبي حماية الأراضي، والجمعية الزراعية بكل قرية .