ميول جنسية.. دليلك الشامل حول الـ Sapiosexual

هل صادفت يومًا أشخاص ينبهرون فقط بذكائك؟ لا تقلق فإنه Sapiosexual أو الانجذاب الجنسي نحو ذكاء الطرف الأخر.

المصطلح العلمي الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بحث الرواد عنه عبر محرك البحث العالمي جوجل، ويعرف الـ Sapiosexual بأنه الانجذاب الجنسي نحو الأذكياء، ويعتبرونه المهتمين بأنه العامل الأقوى للإعجاب بالشريك.

الـ Sapiosexual نوع من الميول الجنسية المهتمة بالعقل والأفكار والذكاء أكثر من السمات الجسدية.

علامات الـ Sapiosexual

إذا كنت معجبًا بالأشخاص الذين يستطيعون التعبير عن أنفسهم بشكل واضح، والاستماع لهم، والاستمتاع بما يقولونه وتتفاعل مع أفكارهم فأنت Sapiosexual.

كذلك إذا كانت معتقدات الشخص وأخلاقه وقيمه واهتماماته تجذب انتباهك، فهذا مؤشر على انجذابك الشخصي للأشخاص الأذكياء.

وإن إظهار اهتمامك بهذه الأنواع من الأنشطة والتخطيط للمواعدة حولها سوف يقطع شوطًا طويلًا نحو اكتساب عاطفة الشخص المقابل.

ماهي علامات الذكاء الجنسي؟

الكثير من الناس يبحثون عن الذكاء في شريك رومانسي وينجذبون إليه يقول الدكتور كاربينو وفقا لموقع welland good إن الأشخاص الذين يُعرفون بأنهم عاقلون جنسيًا يحتاجون إلى شخص يكمل قياس ذكائهم حتى ينجذبون إليهم على الإطلاق، وهذا يعني أن المظهر الجسدي للشخص لن يكون كافيًا على الإطلاق لإثبات الذكاء الجنسي لدى شخص ما.

ويضيف الدكتور كاربينو أن أولئك الذين يتمتعون بذكاء جنسي لا يمكنهم عادةً تكوين انجذاب جنسي لشخص لا يعرفون مستوى ذكائه، على سبيل المثال، إذا رأى الشخص ذو الميول الجنسية الذكية شخصًا ما في الشارع فلن يشعر بأي شهوة فورية تجاهه ولن ينجذب إليه جنسيًا إلا إذا علم أن هذا الشخص يتمتع بذكاء قوي وفقًا لمعاييره.