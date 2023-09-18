أثارت الجدل بعد الإفصاح عن مهرها.. وهذا ما قالته رزان عبدالله

في عالم اليوم هناك العديد من الفتيات والشباب الذين أصبح لهم ملايين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، الذي أصبح منصة لكل من يريد أن يعلن عن نفسه، مؤخرًا أثارت التيك توكر اليمنية رزان عبدالله الجدل عبر صفحتها، وذلك بعد بثها مقطع فيديو اعتبره البعض غريبا في الثقافة العربية.

قالت رزان عبدالله، وذلك من خلال بث مباشر مع صديقها على تطبيق تيك توك سلطان العنزي: "مهري 10ملايين ريال سعودي بشكل مبدئي، ومع الوقت سأرفعه لـ10 ملايين دولار أمريكي"، الأمر الذي جلب ضجة واسعة وتم نشره على نطاق واسع بسبب مبلغ المهر المبالغ فيه وطريقة عرضها التي استفزت الكثيرين.

رزان عبدالله تيك توكر يمنية

رزان هي تيك توكر يمنية، لكنها تقطن في المملكة العربية السعودية، واستطاعت أن تحقق الكثير من المتابعين لها من خلال نشر الصور الخاصة بها واليوميات التي تقوم بها ومقاطع الفيديو، كما تقدم بعض النصائح الهامة على انستجرام وتيك توك، حيث يتابعها الملايين من الخليج.

تحمل رزان الجنسية اليمنية وولدت في السعودية عام 1997، وتبلغ من العمر 26 عامًا، وتقيم في المملكة العربية السعودية.

أثارت التيك توكر رزان عبد الله، الفترة الماضية، الجدل بعد النجاح الذي حققته في تقديم محتوى معتمدا اولًا وأخيرًا على الصور والفيديوهات، حيث شارك الجمهور معها اليوميات الخاصة بها وكل تفاصيلها ودائمًا ما تلقى الفيديوهات الدعم والتفاعل الهائل من جانب المتابعين لها الذي وصل عددهم للملايين .

وتتحدث رزان، من خلال الفيديوهات، التى تحرص على نشرها عبر كل الحسابات الخاصة بها، إنستجرام وفيسبوك وتيك توك في موضوعات مختلفة، خاصة الاجتماعية منها من بينها كم سن الزواج المناسب، الحديث عن معاني الأسماء المختلفة وغيرها من الموضوعات.