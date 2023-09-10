الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نجل طارق الدسوقى يكشف كيف أقنع والده بدخول عالم "التيك توك"؟

طارق الدسوقي
طارق الدسوقي

كشف أحمد الدسوقي، نجل الفنان طارق الدسوقي، عن رفض والده دخوله مجال التمثيل في البداية، وذلك لأنه كان يريد له عمل أفضل وليس به مجهود كالتمثيل.

وأضاف خلال لقائه برفقة والده في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه مع إصراره وحبه للمجال لم يعترض والده ونصحه بأخذ ورش تمثيل لتنمية موهبته، مشيرًا إلى أنه أقنع والده بعمل فيديوهات على "تيك توك"، ولكنه رفض في البداية.

وتابع، أنه أقنع والده بأن يقوما بتصوير فيديو وسيحتفظ به، وبالفعل قام بنشره وأخذ مشاهدات وتعليقات كثيرة، مشيرًا إلى أنه ذهب بالفيديو لوالده؛ ليراه وقرأ التعليقات ولم يجدها سلبية.

تعليق طارق الدسوقي على فيديوهاته على “التيك توك”

وعلق الفنان طارق الدسوقي، على فيديوهات التيك توك، مؤكدًا أن نجله وابنته ألحا عليه لتصوير فيديوهات، وأنه كان يخشى من الانتقادات، ولكنه وجدها كلها إيجابية، وصور معهما أكثر من فيديو، ولكنه لا يحب الأمر لأنه ليس عمله.

طارق الدسوقي أحمد الدسوقي تيك توك مجال التمثيل فيديوهات الانتقادات

مواد متعلقة

طارق الدسوقى يكشف كواليس تقديمه لشخصية سيد درويش فى "زمن عماد الدين"

طارق الدسوقى ونجله ضيفا برنامج السفيرة عزيزة على DMC.. اليوم

طارق الدسوقى: نحتاج مواصفات للمنتج الدرامى تنمى روح الانتماء

الأكثر قراءة

الجائزة 100 ألف جنيه.. حل مسابقة الفنان أحمد العوضى

أساليب في التربية تُعرض صحة أطفالك النفسية للخطر

تكليف عاجل من "الوطنية للانتخابات" بشأن الاستحقاق الرئاسى

مجلس القضاء الأعلى يعتمد الحركة القضائية الجديدة

الأزهرى: كلمة مستحيل ليست موجودة فى قاموس الإنسان المصرى

إغلاق الموانئ النفطية والمحال.. العاصفة دانيال تدمر المدن الليبية (صور وفيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل