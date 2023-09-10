نجل طارق الدسوقى يكشف كيف أقنع والده بدخول عالم "التيك توك"؟

كشف أحمد الدسوقي، نجل الفنان طارق الدسوقي، عن رفض والده دخوله مجال التمثيل في البداية، وذلك لأنه كان يريد له عمل أفضل وليس به مجهود كالتمثيل.

وأضاف خلال لقائه برفقة والده في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه مع إصراره وحبه للمجال لم يعترض والده ونصحه بأخذ ورش تمثيل لتنمية موهبته، مشيرًا إلى أنه أقنع والده بعمل فيديوهات على "تيك توك"، ولكنه رفض في البداية.

وتابع، أنه أقنع والده بأن يقوما بتصوير فيديو وسيحتفظ به، وبالفعل قام بنشره وأخذ مشاهدات وتعليقات كثيرة، مشيرًا إلى أنه ذهب بالفيديو لوالده؛ ليراه وقرأ التعليقات ولم يجدها سلبية.

تعليق طارق الدسوقي على فيديوهاته على “التيك توك”

وعلق الفنان طارق الدسوقي، على فيديوهات التيك توك، مؤكدًا أن نجله وابنته ألحا عليه لتصوير فيديوهات، وأنه كان يخشى من الانتقادات، ولكنه وجدها كلها إيجابية، وصور معهما أكثر من فيديو، ولكنه لا يحب الأمر لأنه ليس عمله.