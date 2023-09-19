توفير 235 فرصة عمل بالتعاون مع القطاع الخاص خلال أغسطس بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، عن توفير 235 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص بالمناطق الصناعية بقويسنا والسادات والمنطقة الحرة بشبين الكوم من خلال إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام وذلك خلال شهر أغسطس الماضى، مشيرا إلى أن المحافظة تسعى دائماً لإتاحة المزيد من فرص العمل للمساهمة فى تقليل نسبة البطالة وتشجيع الشباب على ثقافة العمل الحر لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم تماشياً مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

محافظ المنوفية يوجه إدارة تشغيل الشباب بالتواصل مع القطاع الخاص

ووجه محافظ المنوفية، إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة بالتواصل المباشر والدائم مع شركات القطاع الخاص وإعداد حصر شامل وبصفة دورية لكافة الوظائف المتاحة بمختلف التخصصات المتنوعة لتوفير فرص عمل جادة للشباب وفقاً للاشتراطات والضوابط المنظمة فى هذا الشأن، مؤكدا على أن الدولة المصرية تولى إهتماماً كبيراً بقطاع الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وذلك ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين في كافة نواحي الحياة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تحرير خطابات ترشيح توظيف للشباب بمختلف تخصصاته من شركات القطاع الخاص

وأوضح مدير إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية بتلقى طلبات الراغبين في الحصول على وظائف بالقطاع الخاص من أبناء المحافظة بمختلف المراكز والمدن والقرى، جرى تحرير خطابات ترشيح توظيف للشباب المرشحين بمختلف تخصصاتهم من خلال التنسيق مع شركات القطاع الخاص بهدف تحسين مستويات الحياة المعيشية للمواطنين.

وعلى صعيد آخر، كان قد شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمتابعة الدورية والميدانية لكافة منافذ بيع السلع الغذائية والأساسية بجميع أنحاء المحافظة.