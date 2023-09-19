الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اقترب المولد النبوي الشريف.. الإجازات الرسمية في شهر سبتمبر 2023

المولد النبوي الشريف
المولد النبوي الشريف

يتزايد معدلات البحث على جوجل عن الإجازات الرسمية في شهر سبتمبر ٢٠٢٣، وهو شهر ملىء بالإجازات الرسمية ويحتوي على عطلة من أهم العطلات وهي المولد النبوي الشريف.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

يوافق إجازة المولد النبوي الشريف يوم 12 ربيع أول عام 1445 والذي يوافق يوم 27 سبتمبر 2023، حيث توافق الإجازة يوم الأربعاء من أيام الأسبوع.

ولكن الحكومة قد أصدرت بيانا ممثلة في رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باعتبار الخميس إجازة رسمية بديلة عن الأربعاء كإجازة مولد النبوي الشريف، وذلك تنفيذا لقرار الدولة بتأجيل الإجازات الرسمية ليوم الخميس حتى يتمكن الموظف من الاستفادة بأكبر مساحة من الإجازات، أعاده الله بالخير واليمن والبركات.

إجازة المولد النبوي هي عطلة مدفوعة الأجر في القطاع الخاص والعام، حيث يتم تعطيل كافة الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، وتعد هى الإجازة الرسمية الوحيدة في شهر سبتمبر.

طرق الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

تتم العديد من الاحتفالات بالتعاون بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء من خلال حلقات نقاشية من الذكر وتلاوة القرآن الكريم، يحضرها كبار المشايخ والعلماء وكبار رجال الدولة، كما يتم تكريم حفظة القرآن الكريم.

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الإجازات الرسمية في شهر سبتمبر ٢٠٢٣

الجمعة 22 سبتمبر 2023
السبت 23 سبتمبر 2023
الجمعة 29 سبتمبر 2023
السبت 30 سبتمبر 2023

الإجازات المتبقية في شهر عام ٢٠٢٣

يستعد الجميع لبدء الموسم الدراسي الجديد بالتزامن مع حلول نهاية شهر سبتمبر، وهناك بعض الإجازات الرسمية قبل وبعد هذا تاريخ بدء الدراسة.

يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 - المولد النبوي الشريف، وسيكون يوم الخميس إجازة رسمية بدلا من الأربعاء.

يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 - عيد القوات المسلحة، ومن المتوقع أن يتم ترحيله أيضا ليوم الخميس.

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