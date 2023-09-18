الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"المصريين الأحرار" يعزي الشعب المصري والقوات المسلحة في ضحايا حادث انقلاب حافلة

عصام خليل رئيس حزب
عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار

أعرب حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، عن خالص تعازيه للشعب المصري العظيم والقوات المسلحة في المصاب الأليم جراء استشهاد وإصابة 9 من الضباط والدرجات الأخرى في حادث انقلاب مفاجئ لناقلة محملة بالذخائر بمنطقة الروبيكي جنوب مدينة العاشر من رمضان.

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وتقدم حزب المصريين الأحرار، ببالغ العزاء والمواساة لأسر الشهداء ولقادة وجنود وأفراد القوات المسلحة المصرية، داعيًا الله أن يتغمد شهدائنا برحمته ويسكنهم فسيح جناته، مع دعواتنا للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تظل قواتنا المسلحة درعًا حصينًا للوطن.

وأضاف الحزب، أن قادة وجنود وأفراد الجيش المصري هم أبناء هذا الشعب بكل مكوناته وهم جزء لا يتجزأ منه، يقتطعون من أوقاتهم وأموالهم ليخدموا هذا الشعب، ويحميه من أي عدوان خارجي؛ ولهم كل التقدير والاحترام.

المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل القوات المسلحة الضباط الروبيكي الشهداء

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