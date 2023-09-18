"المصريين الأحرار" يبحث مع قيادات أمانات مركز بدر تطورات حملة دعم الرئيس

عقدت أمانة حزب المصريين الأحرار في مركز بدر بمحافظة البحيرة، بقيادة ياسر خاطر أمين المركز وعضو الهيئة العليا للحزب، لقاءات موسعة مع القيادات التنفيذية والشعبية داخل مركز بدر والقرى المجاورة؛ للانضمام للحملة الشعبية للحزب لترشيح عبدالفتاح السيسى لماراثون الرئاسة.

دعم ترشح الرئيس السيسي



استعرض الاجتماع حجم إقبال المواطنين على الانضمام للحملة مع تجميع تلك الطلبات وتوزيع الأدوار على الأمانات.

إنجازات الرئيس السيسي

شدد ياسر خاطر، أمين مركز بدر وعضو الهيئة العليا للحزب، على ضرورة التلاحم مع المواطنين فى الشارع وخاصة الشباب والاستجابة لمطالبهم وتوعيتهم بالإنجازات التى شهدتها مصر فى فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتصدى للأفراد الذين يحاولون بث ونشر الإحباط بين المواطنين.

وأطلق حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، الحملة التمهيدية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الترشح لولاية رئاسية جديدة، في 3 يوليو الماضي كأول الأحزاب والقوي السياسية.

إشادات بقرارات الرئيس

أشادت الدكتورة هبة واصل الأمين العام لحزب المصريين الأحرار بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء زيارته لقرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف، وافتتاح سيادته لعدد من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة.

وأكدت واصل في تصريحات لها، أن حزمة القرارات التى أعلنها السيد الرئيس تؤكد حرص سيادته على الحماية المجتمعية للمصريين من خلال التخفيف من على كاهل المواطن المصرى، ومشاركة المصريين فى مواجهة الآثار التى نتجت بسبب الأزمة الاقتصادية على العالم أجمع، ومن ثم مصر.

وأوضحت أن توجيه الرئيس للحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلاً من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

ولمحت إلي أن زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلاً من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقاً لمناطق الاستحقاق.

وأيضا رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام؛ زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة .

وأوضحت أن مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقاً للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، بالإضافة إلي قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

وأشارت إلي أن إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024، ليس ذلك فقط بل أفادت واصل أن الصعيد حدث به طفرة لم يشهدها من قبل على مستوى المشروعات الاقتصادية، فلم نر من قبل الاهتمام بتطوير الصعيد في مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية في ظل الاستراتيجية الوطنية من أجل المواطن المصرى وصولاً للجمهورية الجديدة، التى تمت بقيادة حكيمة فى عهد الرئيس السيسي وقيادته الرشيدة والحكيمة في إدارة البلاد.

حزب المصريين الأحرار بالبحيرة

حزب المصريين الأحرار بالبحيرة

حزب المصريين الأحرار بالبحيرة

حزب المصريين الأحرار بالبحيرة

حزب المصريين الأحرار بالبحيرة

حزب المصريين الأحرار بالبحيرة

حزب المصريين الأحرار بالبحيرة

حزب المصريين الأحرار بالبحيرة

حزب المصريين الأحرار بالبحيرة

حزب المصريين الأحرار بالبحيرة

حزب المصريين الأحرار بالبحيرة

حزب المصريين الأحرار بالبحيرة

حزب المصريين الأحرار بالبحيرة

حزب المصريين الأحرار بالبحيرة

حزب المصريين الأحرار بالبحيرة