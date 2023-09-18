الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

سمير صبرى: اهتمام الرئيس السيسى بمخرجات الحوار الوطنى مسئولية كبيرة

الدكتور سمير صبري
الدكتور سمير صبري

أشاد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، بجميع القضايا التي تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمته خلال زيارته لمحافظة بني سويف وافتتاح عدد من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، والتى وجهها أمام الحاضرين عن الحوار الوطنى، واستجابته الفورية لما توافقت عليه القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني.

الرئيس السيسى حريص على دعمه المستمر للحوار الوطنى

وأكد "صبري"، في تصريحات صحفية له اليوم، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المستمر للحوار الوطني وتهيئة كل السبل لإنجاحه وتفعيل مخرجاته في إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة، مشيرا إلى اهتمام الرئيس السيسي بمخرجات الحوار الوطني يمنحنا الثقة أكثر للعمل أكثر لرفع التوصيات لإفادة الدولة والمواطن، لافتا إلى أنها مسئولية كبيرة على كل القائمين عليه، وتابع: الرئيس السيسي منحنا ثقة طول ما المصريين على قلب رجل واحد وهدفهم هو إعلاء مصلحة الوطن.

وقال مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني: لدينا أزمة اقتصادية بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والجميع يعي أنها عالمية وليست محلية، والدولة لم تكن سبباً فيها ولكنها ظروف عالمية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري بوحدته وبوقوفه دائما خلف القيادة السياسية قادر على تخطي تلك الأزمة، مؤكداً: تخطينا جزءًا كبيرًا منها، والأزمة الاقتصادية ستصبح ماضيًا قريبا لأننا قادرون على عبورها.

وأضاف الدكتور سمير صبري، أن مخرجات الحوار الوطني هي استكمال للدور الذي قامت به أجهزة الدولة ولكن بفكر جديد وهو الاستماع لكل الآراء والتيارات السياسية وبناء جسور ثقة وانطلاق نحو الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع ومشاركة كل أطياف المجتمع المصري.

وأوضح مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، أن الحوار الوطني لديه هدف واحد وهو الوطن، والرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أهمية الحوار، لافتا إلى استجابته الفورية لمخرجات الحوار الوطني بعد حصول التوافق عليها بشكل كامل، واتفقنا على إعلاء مصلحة الوطن.

وتابع: "هدفنا واحد وآراؤنا متنوعة، وهناك اختلافات في الرأي ولكن لا تفسد للوطن قضية"، مشيرا إلى أن هناك مساحات واسعة من الاتفاق ولذلك المخرجات بتخرج بصورة قيمة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطنى لجنة الاستثمار الشعب المصري الأزمة الاقتصادية

مواد متعلقة

برلمانى: القطار الكهربائى السريع نقلة محورية فى مسار التحول لمركز عالمى للتجارة

برلمانى: خريطة الاستثمار الصناعى كلمة السر فى تعميق القطاعات الصناعية

"المؤتمر": "حياة كريمة" أنهت عصور التهميش للقرى والريف

النائبة إيمان العجوز: قرارات الرئيس السيسي تؤكد انحيازه للفئات الأكثر احتياجاً

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

مراسل "القاهرة الإخبارية": الميسترال المصرية تحمل مستلزمات طبية ومواد غذائية لليبيا

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

شروط ومواعيد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين بالخارج (التفاصيل الكاملة)

ماذا قال أشرف مصيلحى لـ"الدستور" قبل وفاته عن زوجته (خاص)

مصدر بـ"التعليم": "السبلايز" ليس إجباريًا.. وعلى أولياء الأمور التقدم بشكاوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر الآن.. شعبٌ يبنى.. رئيسٌ إنسان.. وجيشٌ شريف!

الحسين عبدالرازق

على باب الله!

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

محمود خليل

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى