ننشر لكم موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 للمعلمين، حيث ينتظر الكثير من الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، موعد صرف مرتبات المعلمين بالزيادة الجديدة، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستئثانية، حيث أعلنت وزارة المالية موعد صرف المرتبات رسمياً.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 للمعلمين

وفي هذا الإطار، كشفت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر المقبل بالزيادة الجديدة، حيث سيحصل الموظفين على حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة في شهر أكتوبر المقبل.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 للمعلمين

وفي هذا السياق، من المقرر أن يبدأ صرف مرتبات أكتوبر 2023 شاملة الزيادة الجديدة بدءاً من يوم الخميس 26 أكتوبر 2023، طبقاً لما حددته وزارة المالية بشأن مواعيد صرف مرتبات العاملين في الدولة 2023.

زيادة الحد الأدنى للأجور 2023

وفي سياق متصل، أصدر الرئيس السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه بدلاً من 3500 جنيه، وبذلك يصبح جدول زيادة الحد الأدنى للأجور لكل الدرجات الوظيفية كما يلي:

مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: تصبح 11 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف و500 جنيه شهرياً.

مرتبات الدرجة العالية أو ما يعادلها: تصبح 9 آلاف جنيه بدلا من 8500 جنيه.

مرتبات درجة المدير العام أو ما يعادلها: تصبح 7500 جنيه بدلا من 7 آلاف جنيه.

مرتبات الدرجة الأولى أو ما يعادلها: تصبح 7 آلاف جنيه بدلا من 6500 جنيه.

مرتبات الدرجة الثانية: تصبح 6 آلاف جنيه بدلا من 5500 جنيه.

مرتبات الدرجة الثالثة: تصبح 5500 جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه.

مرتبات الدرجة الرابعة: وصلت 5 آلاف جنيه بدلا من 4500 جنيه.

مرتبات الدرجة الخامسة: وصلت 4500 جنيه بدلا من 4 آلاف جنيه.

مرتبات الدرجة السادسة: وصلت 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.

وستشمل الزيادة الجديدة للمرتبات بداية من أكتوبر صرف العلاوة الاستثنائية بقيمة 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين في الهيئات الاقتصادية العامة.