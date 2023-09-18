الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب عيار 21 للبيع والشراء ختام تعاملات اليوم الإثنين 18/9/2023

الذهب
الذهب

تصاعدت حدة البحث عن سعر الذهب عيار 21 للبيع والشراء ختام تعاملات اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 عبر المنصات الإلكترونية في إطار التذبذب الذي يحدث في الأسواق المحلية والعالمية حاليا وتراجع أسعار المعدن النفيس في الأسواق المصرية بقيمة 0.9% وتراجع قيمة الأوقية بنسبة 0.6 % خلال تعاملات الأسبوع المقبل.

سعر الذهب عيار 21 للبيع والشراء ختام تعاملات اليوم الاثنين 18/9/2023

تراجع  سعر الذهب عيار 21 للبيع والشراء ختام تعاملات اليوم الإثنين 18/9/2023 بنحو 20 جنيها، حيث افتتح الجرام من عيار 21 بنحو 2200 جنيه واختتم عند مستوى 2180 جنيها، فيما ارتفعت بالبورصة العالمية بقيمة 12 دولار حيث بدأت الأوقية عند مستوى 1912 دولارا واختتمت عند مستوى 1924 دولارا.

وتشهد أسواق المعدن الأصفر حالة من الاستقرار خلال الربع الأخير من العام الجاري 2023 مع تأجيل مراجعة صندوق النقد الدولي الأولى لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي إلى الربع الأول من العام المقبل 2024 حيث جاءت الأسعار كما يلي:-

سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

  • البيع 2491.5 جنيه.
  • الشراء 2480 جنيه.
  • بمعدل صعود وصل إلى 3.5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

  • البيع 2283.75 جنيه.
  • الشراء 2273.25 جنيه.
  • بمعدل صعود وصل إلى 3.25 نقطة.
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سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

  • البيع 2180 جنيه.
  • الشراء 2170 جنيه.
  • بمعدل صعود وصل إلى 3 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

  • البيع 1868.5 جنيه.
  • الشراء 1860 جنيه.
  • بمعدل صعود وصل إلى 2.5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

  • البيع 1453.25 جنيه.
  • الشراء 1446.75 جنيه.
  • بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 12  في محلات الصاغة المصرية

  • البيع 1245.75 جنيه.
  • الشراء 1240 جنيه.
  • بمعدل صعود وصل إلى 1.75 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

  • البيع 934.25 جنيه.
  • الشراء 930 جنيه.
  • بمعدل صعود وصل إلى 1.25نقطة.
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سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

  • البيع 17440 جنيه.
  • الشراء 17360 جنيه.
  • بمعدل صعود وصل إلى 24 نقطة.

سعر أونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

  • البيع 1925$.
  • الشراء 1924$.
  • بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.

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