الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الموافقة على إجراءات تيسير مشاركة ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت د.ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المستشار أحمد حسن بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار وائل الشيمي، عضو الجهاز التنفيذي بالهيئة.

جاء ذلك في إطار الشراكة والتعاون ما بين المجلس والهيئة بشأن تيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية وتبادل البيانات الخاصة بهم، وتفعيلا للبروتوكول الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي.

تفاصيل اللقاء

اللقاء الذي حضره من جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس، وسليمان محمد عامر، الأمين العام المساعد للمجلس، والكاتب الصحفي حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من العاملين بالمجلس، دار حول أوجه التعاون بين الجانبين فيما يخص سير وإجراءات العملية الانتخابية، واهم البرامج والمواد التوعوية للأشخاص ذوي الإعاقة بمراحل العملية الانتخابية وكيفية الإدلاء بالصوت، وما هي الإرشادات الواجب اتباعها في العملية الانتخابية، وغيرها من الإجراءات التي منها تدريب غرفة العمليات المركزية بالمجلس على آليات التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات وسبل الربط الشبكي بينهما، وكذلك تدريب العاملين بالمجلس والجمعيات الأهلية التي يعمل معها المجلس على إجراءات العملية الانتخابية ليقوموا بأدوارهم بنقل هذه التدريبات والتوعية الخاصة بها إلى الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى المحاقظات، وتطرق اللقاء إلى التعاون ما بين المجلس والهيئة في الاتاحة وتوفير الترجمة للغة الإشارة للأشخاص من ذوي الإعاقات السمعية.

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ورحّبت د.إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون والشراكة ما بين المجلس والهيئة والذي سينعكس بدوره على توفير التوعية المطلوبة للأشخاص من ذوي الإعاقة فيما يخص العملية الانتخابية، وتشجع من جانب آخر على زيادة نسبة المشاركة السياسية من الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت المشرف العام على المجلس، إن هناك خطة عمل تنفيذية تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع تضمنت الخطة الإعلامية والتوعوية والتدريبية وإتاحة المطبوعات وبوسترات التوعية بلغة الإشارة وكذلك دمج مكون الإعاقة في كافة الأمور التوعوية التي تقدمها الهيئة.

دورة إعداد وتأهيل

أشارت د.إيمان كريم إلى أن المجلس سيقوم بدوره خلال الفترة المقبلة بالتواصل مع كافة الشركاء في كل المحافظات؛ لتأهيلهم وإعدادهم للعملية الانتخابية لزيادة جرعة العملية التوعوية المتعلقة بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، وتوفير المتابعين من الأشخاص ذوي الإعاقة للمرور على اللجان الانتخابية، و أن المجلس سيعمل خلال الفترة القادمة على إتاحة عدة وسائل للتواصل بينه وبين الأشخاص ذوي الإعاقة ومنها الخط الساخن للمجلس والذي يتم الإعلان عنه دوما وهو ١٦٧٣٦ لتلقى الاستفسارات والاقتراحات وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالعملية الانتخابية، كذلك التواصل الفوري والمباشر مع الهيئة الوطنية للانتخابات حال وجود أي عائق يحول دون مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة لحل الأمر بشكل سريع.

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الدكتورة إيمان كريم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة هيئة الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية الإدلاء بالصوت

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