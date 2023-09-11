"الوطنية للانتخابات" توقع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن

قام المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ود. إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك؛ لتيسير إتاحة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العمليات الانتخابية وممارسة حقوقهم السياسية.

جرى اللقاء في حضور كل من المستشارين: مراد فكري، عبدالسلام محمود، محمد أبوضيف أعضاء مجلس الإدارة، وأحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، وشريف صديق نائب مدير الجهاز، وعلاء قنديل ومحمد عبدالعال وإنجي بدوي، أعضاء الجهاز.

جاء ذلك فى إطار التنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التضامن والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ لتيسير إتاحة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العمليات الانتخابية وممارسة حقوقهم السياسية، وتوفير المناخ الملائم لهم للإدلاء بأصواتهم وتدريب الكوادر الشبابية لدعمهم ومساعدتهم، وكذا تدريب وتوعية وتثقيف الأسر المشتركة في مشاريع الوزارة بأهمية مباشرة الحقوق السياسية وحقوقهم وواجباتهم باستخدام برامج الوزارة (خدمات منصة التواصل التفاعلي) تحقيقًا لرسالة الهيئة السامية.