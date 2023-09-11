الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الوطنية للانتخابات" توقع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن

المستشار وليد حمزة،
المستشار وليد حمزة،

قام المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ود. إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك؛ لتيسير إتاحة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العمليات الانتخابية وممارسة حقوقهم السياسية.

جرى اللقاء في حضور كل من المستشارين: مراد فكري، عبدالسلام محمود، محمد أبوضيف أعضاء مجلس الإدارة، وأحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، وشريف صديق نائب مدير الجهاز، وعلاء قنديل ومحمد عبدالعال وإنجي بدوي، أعضاء الجهاز.

جاء ذلك فى إطار التنسيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التضامن والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ لتيسير إتاحة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العمليات الانتخابية وممارسة حقوقهم السياسية، وتوفير المناخ الملائم لهم للإدلاء بأصواتهم وتدريب الكوادر الشبابية لدعمهم ومساعدتهم، وكذا تدريب وتوعية وتثقيف الأسر المشتركة في مشاريع الوزارة بأهمية مباشرة الحقوق السياسية وحقوقهم وواجباتهم باستخدام برامج الوزارة (خدمات منصة التواصل التفاعلي) تحقيقًا لرسالة الهيئة السامية.

المستشار وليد حمزة الهيئة الوطنية للانتخابات وزيرة التضامن الاجتماعي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لعمليات الانتخابية

مواد متعلقة

الوطنية للانتخابات: نقوم حاليًا بمعاينة "لجان التصويت"

موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الأكثر قراءة

الهروب لأسطح السيارات.. العاصفة دانيال تلتهم 250 شخصًا فى ليبيا

عاجل.. العاصفة دانيال تقسو على ليبيا.. العشرات تحت الأنقاض

أردوغان: نعمل على تنشيط مجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى مع مصر

وفاة 150 جراء السيول فى شرق ليبيا.. ومصر تتضامن مع الضحايا

تفاصيل قرار حظر النقاب فى المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

موعد تغيير التوقيت الشتوي في مصر وبداية فصل الخريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

عاجل .. الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب