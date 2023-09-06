الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الوطنية للانتخابات: 65 مليون مواطن لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية

المستشار وليد حمزة
المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

أجرى الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية لـ"الشركة المتحدة"، حوارًا تليفزيونيًا مع المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حول استعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

65 مليون مواطن يحق لهم التصويت بالانتخابات الرئاسية 

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن قرابة 65 مليون مواطن أصبح لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، وأن مجلس إدارة الهيئة الوطنية منح تيسيرات عديدة لكافة مؤسسات المجتمع المدني للرقابة على الانتخابات الرئاسية المقبلة سواء كانت منظمات محلية أو مؤسسات دولية، ويحمل الحوار العديد من المفاجآت المهمة. 

ويذاع الحوار يوم الإثنين القادم في برنامج "كلام في السياسة" تمام الساعة الـ 7 مساءً على شاشة قناة "إكسترا نيوز".

أحمد الطاهري الشركة المتحدة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات كلام فى السياسة

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