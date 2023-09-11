القومي للإعاقة: التصويت الانتخابي لذوي الإعاقة الانتخابي يحافظ على المشاركة الفعالة للحياة السياسية

كشفت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تفاصيل توقيع بروتوكولا للتعاون بشأن تيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية وتبادل البيانات الخاصة بهم.

وقالت كريم، خلال مداخلة لفضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبني عسل، أن البروتوكول يحافظ علي ممارسة الحقوق المدنية والسياسية والمشاركة الفعالة للحياة السياسية باعتبار أن الأشخاص ذوي الإعاقة شركاء في هذا الوطن، والدولة المصرية أكدت على ذلك في إجراءات عدة.

بروتوكول تعاون بين التضامن والهيئة الوطنية للانتخابات لتيسير وإتاحة مشاركة ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية

أكدت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أن خطة المجلس هي توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم، وتعزيز التعاون بين عمل غرفة العمليات المركزية بالمجلس ووزارة التضامن الاجتماعي للرد على استفسارات الأشخاص ذوي الإعاقة والتعاون في تذليل المعوقات والعقبات التي تواجههم والعمل على تثقيف وتوعية المجتمع كله بالحقوق والوجبات.