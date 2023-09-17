قبل دخول المدارس.. كيفية تحسين الانتباه وزيادة التركيز للطلاب

تعتبر المذاكرة واحدة من أهم الأدوات التي يعتمد عليها الطلاب في تحقيق النجاح الدراسي، ومع ذلك، يعاني الكثير من الطلاب في بعض الأحيان من مشكلة التركيز أثناء المذاكرة، فقد يواجه الطلاب العديد من الانشغالات التي تؤثر على قدرتهم على التركيز والانتباه لفترات طويلة من الزمن.

تعد مشكلة الانشغالات وقلة التركيز خلال المذاكرة أمرًا شائعًا، ولكن لحسن الحظ فهناك استراتيجيات يمكن إتباعها لتحسين القدرة على التركيز وتعزيز الانتباه، حيث قدمت الكاتبة خبيرة الإرشاد التربوي والنفسي ميادة عابدين، بعض الاستراتيجيات وكيفية التعامل مع المشاكل التي تواجه الطلاب، بالإضافة إلى عدد من النصائح لتحسين التحصيل الدراسي للطلاب.

تحديد أهداف ومخططات:

من الأمور الأولى والأساسية التي يجب على الطلاب القيام بها هي تحديد أهدافهم الدراسية الشخصية وتصميم مخططات مناسبة لتحقيقها، فعندما يكون لديك هدف محدد وخارطة طريق، ستزداد قدرتك على التركيز وتجنب الانشغالات التي تحول دون تحقيق هذه الأهداف.

خلق بيئة مناسبة للدراسة:

تأكد من أن لديك بيئة هادئة وخالية من الانشغالات والتشتت أثناء المذاكرة، يجب أن يكون المكان مريحًا وواضحًا من الفوضى، ومن الأفضل تجنب الأجهزة التي تشتت انتباهك مثل التلفزيون أو الهواتف الذكية خلال فترات المذاكرة.

تنظيم الوقت:

خصص وقتًا محددًا للدراسة واحرص على منح نفسك فترات راحة منتظمة، بالإضافة إلى تحديد فترات محددة والالتزام بها يساعد في زيادة التركيز وتجنب الشعور بالإجهاد.

تنويع الأساليب التعليمية:

استخدم مجموعة متنوعة من الأساليب التعليمية لتنشيط عملية المذاكرة، حيث يمكن استخدام الرسومات والملاحظات الملونة وتقنيات الحفظ بالصوت وغيرها من الوسائل لتوفير تجربة تعلم ممتعة وتحفيزية.

ممارسة التركيز المنتظم:

اجعل من ممارسة التركيز وتحسين الانتباه جزءًا من روتينك اليومي، حيث يمكنك البدء بتمارين بسيطة لتحسين قدرتك على الانتباه مثل ممارسة العمق الباطن، بالإضافة إلى التركيز على التنفس لعدة دقائق أو حل الألغاز الذهنية.

تعد مشكلة التركيز وقلة الانتباه أثناء المذاكرة تحديًا حقيقيًا للطلاب، ولكن باستخدام الاستراتيجيات المناسبة وتحسين المهارات الشخصية، يمكن للطلاب تجاوز هذه المشاكل وتحقيق نتائج دراسية أفضل.