الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم يفتتح مدرسة ترعة السواحل بأرمنت ضمن "حياة كريمة"

الافتتاح
الافتتاح

قام الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال زيارته محافظة الأقصر اليوم، بافتتاح عدد من المشروعات التعليمية، وذلك فى إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

جاء ذلك بحضور محمد عبدالقادر، نائب محافظ الأقصر، واللواء يسري سالم، مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة  للأبنية التعليمية، وخالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور صبري خالد، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

افتتاح معرض "أهلا مدرستى" 

وقد افتتح الوزير معرض "أهلا مدرستى" بالمدرسة الثانوية بنات، والذى نظمته مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع المحافظة، لتقديم كافة مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.

وزير التربية والتعليم يفتتح فندق مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالأقصر

وتفقد الوزير أجنحة المعرض والذى تتضمن كافة الأدوات والمستلزمات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة للزي المدرسى، والشنط المدرسية، والأدوات المكتبية بهدف خدمة الطلاب وأولياء الأمور بالمحافظة بسعر مخفض.

وأكد الوزير أن وزارة التربية والتعليم تحرص على تخفيف ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور والأسرة المصرية، وتسهم فى توفير كافة المستلزمات المدرسية بأسعار منخفضة جدًا من خلال معارض "أهلًا مدرستى" على مستوى جميع المديريات التعليمية بالتعاون مع المحافظات.

txt

وزير التربية والتعليم يصل الإسكندرية لمتابعة استعدادات العام الدراسى الجديد

 

 افتتاح مدرسة ترعة السواحل للتعليم الأساسي 

توجه الوزير عقب ذلك، إلى افتتاح مدرسة ترعة السواحل للتعليم الأساسي بمدينة أرمنت والتي أنشأتها الهيئة العامة للأبنية التعليمية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير مركز أرمنت، حيث تفقد الوزير عددًا من الفصول وحجرات الأنشطة بالمدرسة.

جدير بالذكر أن المدرسة تمتد على مساحة ٢٥٠٠ متر مربع، بإجمالى عدد فصول ٢٢ فصلًا، لخدمة أهالى مدينة أرمنت.

ينطلق العام الدراسى الجديد 2023/2024، يوم السبت الموافق 30 سبتمبر، يستمر الفصل الأول من العام الدراسي 2023 -2024 لمدة 14 أسبوعًا، حيث سينتهي الفصل الدراسي يوم الخميس 4 يناير 2024.

الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
الافتتاح
محافظة الأقصر المشروعات التعليمية الهيئة العامة للأبنية التعليمية معرض اهلا مدرستي المستلزمات المدرسية حياة كريمه

مواد متعلقة

"مصدر بالتعليم" يكشف موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

وزير التعليم: الثانوية العامة عبء وإرهاق على الطالب والأسرة

وزير التعليم: "أتمنى كل مدارس مصر تتحول لتأسيس عسكرى"

بالانفوجراف ..الحصاد الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم من السبت ٨ يوليو إلى الجمعة ١٤ يوليو

وزير التعليم يكشف تفاصيل مهمة عن الـ"Open Book" غدا

"التعليم" تعلن إنجازاتها خلال 9 سنوات تولي الرئيس  السيسي

انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 10 سنوات

"حجازى" يكشف مصير الإجابة الملغية فى امتحانات الثانوية العامة

الأكثر قراءة

وزير المالية يعلن الخريطة الكاملة لزيادة الرواتب والعلاوات

حاملة الطائرات "ميسترال" تصل إلى سواحل ليبيا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى

الرئيس السيسى يشهد أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقى عياد نائبًا عامًا

بعد مصرعه فى تبادل للنيران.. ماذا وجد الأمن داخل وكر "خط القوصية"؟

«دفناه ووضعنا عليه حجارة».. اعترافات عامل رخام وآخر قتلا سائقا في المعادي

بعد فاجعة درنة.. مخاوف من انهيار السدود فى 3 دول كبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين اليومية مع الجهات والمحاكم الدولية

البرلمان العربى يدين اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى وغلق الحرم الإبراهيمى

إصابة شاب فلسطينى طعنًا فى هجوم للمستوطنين