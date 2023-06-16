لطلاب الثانوية العامة.. أعشاب طبيعية تساعد على زيادة التركيز وتقوية الذاكرة

تعتبر الثانوية العامة من الأمور التي تشغل بال الكثيرين في هذا الوقت، حيث بدأت الامتحانات الأسبوع الماضي، ويستعد الطلبة لأداء امتحان اللغة العربية يوم الأحد القادم، والذي يعتبر من المواد المضافة للمجموع.

الذاكرة هي القدرة على تخزين واسترجاع المعلومات والتجارب في الدماغ، وهي من الوظائف الحيوية التي تؤثر على جودة حياتنا وأدائنا الأكاديمي والمهني، لكن مع تقدم العمر أو بسبب بعض الأمراض أو الضغوط النفسية قد تتراجع قدرتنا على التذكر والتركيز، مما يسبب لنا الكثير من المشاكل.

لذلك، يبحث الكثير من الطلاب عن طرق طبيعية لتحسين صحة الدماغ والذاكرة، ومن هذه الطرق استخدام بعض الأعشاب التي تحتوي على مواد فعالة تؤثر على وظائف الدماغ، حيث يحتاج الطلاب خلال هذه الفترة لتحسين أدائهم الدراسي والتغلب على التوتر والقلق، فهناك العديد من الأعشاب الطبيعية التي تسهم في زيادة التركيز، وفقًا لما ذكره موقع "healthy" الطبي.

عشبة الميرمية:

تحتوي على مضادات للأكسدة، وتقلل من تفكك الأسيتيل كولين، وهو ناقل عصبي مهم للذاكرة، كما أظهرت دراسة أن الميرمية تحسن الذاكرة والمزاج عند استهلاكها بجرعات منخفضة.

الجنكو بيلوبا:

تساعد على تحسين الدورة الدموية في الدماغ، وتحمي من الخرف والقصور الإدراكي، كما أظهرت دراسة أن استخدام الجنكو مع الأدوية المضادة للألزهايمر يحسن من الوظائف الإدراكية.

عشبة الاشواجندا:

تخفف هذه العشبة من القصور في الذاكرة والتآكل العصبي في الدماغ، حسب دراسة أولية أجريت على الفئران.

الجنسنج:

تحتوي على مواد فسيولوجية تؤثر على خلايا الدماغ والقلب والأوعية الدموية والمناعة، كما أظهرت دراسات أن الجنسنج تحسن من الذاكرة والسلوك والمزاج.

عشبة الزعتر:

تزيد من مستوى حمض الدوكوساهكساينويك، وهو حمض دهني أساسي لصحة الدماغ، بالإضافة إلى الشمندر، الذي يزيد من تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ، مما يساعد على تنشيط الذاكرة والتركيز.