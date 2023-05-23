وجبة الإفطار.. أستاذ تغذية يقدم نصائح لزيادة التركيز بموسم الامتحانات

قدم الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، نصائح لزيادة التركيز بموسم الامتحانات، قائلا إنه يجب تغذية الجسم والمخ معا بتناول وجبات صحية متوازنة من العناصر الغذائية الأساسية من كربوهيدرات، وبروتين، ودهون، وفيتامينات، وأملاح معدنية، ومياه.

وأضاف حسونة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترانيوز"، أنه من الضرورى تناول وجبة الإفطار قبل الشروع في المذاكرة، لأنها تعطي الجسم الطاقة والنشاط اللازم، والقدرة على الاستيعاب والتحصيل الدراسي، ونصح أيضاً بشرب الماء بكميات كافية مهم جدا، بالإضافة إلى أن شرب الشاي ولا سيما الأخضر، لأنه يحتوي على كميات معتدلة من مادة الكافيين.

وأشار أستاذ التغذية، إلي أنه يجب الحرص فترة الامتحانات على تناول الفيتامينات الصحية، مثل فيتامين "ج، سي"، مثل الجوافة، والبرتقال، والليمون، لأنهم يقللوا من الإجهاد الحراري في الجسد، بجانب تناول الكبدة، والأسماك، والعسل الأسود لأن بهم عنصر الحديد المهم في زيادة نسب الهيموجلوبين في الدم، التي يسبب انخفاضها الضعف العام وعدم التركيز.