بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 10 آخرين جراء انقلاب ميكروباص بأبوسمبل

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته جراء انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبو سمبل ـ جنوب أسوان، مساء الأحد، ليرتفع عدد الأشخاص إلى جثة و10 مصابين بإجمالي 11 شخصًا.

بيانات الجثة والمصابين



توصلت "الدستور" لأسماء المتوفى الذى لقى مصرعه إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مدينة أبوسمبل والـ١٠ أشخاص وجاءت كالتالي:

شريف محمد واعر، 23 سنة، توفى أثناء نقله إلى المستشفى متأثرًا بإصابته باشتباه نزيف بالمخ، وتم إيداع جثمانه بالمشرحة للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخرج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله.

بينما المصابون، هم: وائل محمد هاشم، ٤٢ سنة، وإصابته اشتباه كسر بالعمود الفقرى، وأحمد رفاعي أحمد، ٢٢ سنة، وإصابته اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، أبازيد محمد عبد التواب، ٣٧ سنة، وإصابته جرح قطعي بفروة الرأس وكدمات بالعمود الفقرى وأحمد حسن أحمد، ٢٦ سنة، وإصابته جرح قطعي بفروة الراس اشتباه كسر بالقدم اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيب أحمد طه فيصل، 29 سنة، وإصابته كسر بالذراع اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد مصطفى جابر، ٢٣ سنة، وإصابته اشتباه كسر بالفخذ اليمنى وخلع بالذراع اليمنى، وبهاء الدين البدري، 29 سنة، اشتباه كسر بالقدم اليمنى والكتف اليمنى وكدمات، ورأفت رياض أحمد، 29 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالعمود الفقرى، وعوض الله حمدي إسماعيل، 25 سنة ومحمود السيد أحمد، ٣٩ سنة، وحالتهما الصحية فى غيبوبة.

نقل المصابين إلى المستشفى

تم نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما بمستشفى أسوان التخصصي بواسطة الفرق الطبية داخل المستشفى.