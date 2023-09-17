الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

10 مصابين إثر انقلاب "ميكروباص" بطريق أبوسمبل جنوب أسوان

انقلاب ميكروباص
انقلاب "ميكروباص

أُصيب 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" بطريق مدينة أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، مساء اليوم الأحد، وعلى الفور، توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطارًا يفيد بوقوع بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق مدينة أبوسمبل جنوب المحافظة، وتحديدًا عند الكيلو 110، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص. 

على الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطيبة لهما. 

انتقال الجهات الأمنية 

وانتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته ورفع آثاره من الطريق للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية المارة بالطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.

استقبال المصابين بالمستشفى 

ويستقبل مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة بمدينة أسوان، مساء اليوم عدد 10 مصابين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبوسمبل جنوب المحافظة، وذلك لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطيبة اللازمة لهما بواسطة الفريق الطبي بالمستشفى. 

أسوان أبوسمبل انقلاب سيارة ميكروباص الإسعاف

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