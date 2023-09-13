الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 13 آخرين جراء انقلاب ميكروباص بأسوان

الحادث
الحادث

حصلت "الدستور"، على أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند مدينة السباعية بمركز إدفو، شمال محافظة أسوان، مساء الأربعاء، الذى أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين.

بيانات ضحية ومصابي الحادث 

تبين أن الشخص المتوفى إثر الحادث يدعى السيد عويس السيد محمد، ٤٨ سنة” وتم نقله جثة هامدة إلي مشرحة إدفو العمومية لاتخاذ اللازم والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخرج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله.

والمصابون هم: عفاف رجب عبدالعزيز، عمره ٤٥ سنة، وإصابته اشتباه ما بعد الارتجاج، وحمزه مصطفى محمود، عمره ٣ سنوات، وإصابته اشتباه ما بعد الارتجاع، و زهرة مصطفى محمود، عمرها  ٥ سنوات، وإصابتها جرح قطعى بالساق اليسرى، و ايه محمد عبد الرازق، عمرها ١٩ سنة، وإصابتها جروح وكدمات متفرقه بالجسم، و هبة محمد عبدالعزيز، عمرها ٢١ سنة، وإصابتها جرح قطعى بالوجه ، مشالى محمد عبدالله حسين، ٤٠ سنة، اشتباه خلع بالكتف الايمن وكدمات

كما أصيبت منى عبدالعال عبدالرحمن، عمرها ٢٥ سنة، وإصابتها غيبوبة تامة واشتباه نزيف بالمخ، وصلاح على أحمد، عمرها ٤٦ سنة، وإصابته اشتباه كسر الضلوع، وأمل محمد محمود، ٢٨ سنة، وإصابتها اشتباه كسر بالعمود الفقرى، وحمزه محمود حسين، ٣٧ سنة، وإصابته كدمات متفرقه بالجسم، وعاطف نبيل ابوالعلا، ٥١ سنة، وإصابته اشتباه كسر الضلوع، وجمعة امين عيسى، ٦٤ سنة، وإصابته جرح قطعى بالجبهة وكدمات، ومصطفى عبدالمقصود عبدالماجد، ٤٧ سنة، وإصابته كدمة بالرأس وكدمات متفرقه بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى حورس العام بمركز إدفو شمال أسوان لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما. 

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