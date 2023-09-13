الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 14 إثر انقلاب "ميكروباص" بصحراوى أسوان

الحادث
الحادث

وقع حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" بالطريق الصحراوي الغربي عند مدينة السباعية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا بعد حدود مدينة السباعية بمركز إدفو شمال المحافظة، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى حورس العام لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثة بالمشرحة لاتخاذ اللازم.

انتقال الأمن والتحريات الأولية 

وانتقل ضباط الشرطة بمديرية أمن أسوان إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتبيّن أن وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا بعد المرور من كمين مدينة السباعية أثناء اتجاه السيارة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وأنه أسفر حتى الآن عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين.

نقل المصابين إلى المستشفى 

ويجرى حاليًا بواسطة سيارات الإسعاف نقل 13 مصابًا المصابين إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند مدينة السباعية شمال أسوان، إلى مستشفى حورس العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما. 

بينما يتم نقل جثة الشخص الذي لقي مصرعه إثر حادث انقلاب الميكروباص إلى المشرحة، حيث سيتم إيداعها تحت تصرف النيابة العامة للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة واستخراج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله وذويه بعد التعرف عليه. 

جدير بالذكر أن خلال الأسبوع الحالى شهدت محافظة أسوان العديد من حوادث السير فى أماكن مختلفة، والذى أصيب على إثرها عدد من الأشخاص، وتم اتخاذ اللازم خلالها بواسطة الجهات المعنية. 

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