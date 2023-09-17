الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في عيد القدّيس روبرتو بلَّرمينو.. اللاتينية: الحديث عن المسيح أهم عمل للكنيسة

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى القدّيس روبرتو بلَّرمينو، الأسقف ومعلّم الكنيسة، الذي ولد في إيطاليا في عام 1542. دخل الرهبنة اليسوعية وسيم كاهنا فيها. له حوارات شهيرة في الدفاع عن الإيمان الكاثوليكي. علَّم اللاهوت في روما. انتُخِبَ أسقفاً على مدينة كابوا ثم كاردينالاً. أسهَم في حل عدد من القضايا الشائكة. توفي في روما عام 1621.

عظة الكنيسة الاحتفالية 

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: على الكنيسة أن تعتبر إنًّ من أهم واجباتها – في كل مرحلة من مراحل التاريخ، وعلى الأخص، في مرحلتنا هذه – أن تبشّر وتدخل في الحياة سرّ الرّحمة المُعلَن عنه، على أسمى درجة، بالرّب يسوع المسيح. وهذا السرّ هو -لا للكنيسة وحدها كجماعة مؤمنين، بل على نحو ما، لجميع النّاس- ينبوع حياة تختلف عن تلك التي يمكن أن يبنيها الإنسان المُعَرَّض لما يعمل فيه من قوى عاتية تغير بها عليه الشهوة المثلّثة. وبقوة هذا السرّ يُعَلِّمنا الرّب يسوع المسيح أن نصفح دائما. وكم من مرة ردّدنا كلمات الصلاة التي علّمنا إيّاها، فسألناه قائلين: "وأَعْفِنا مِمَّا علَينا فَقَد أَعْفَينا نَحْنُ أَيْضاً مَن لنا عَلَيه" أعني لمن ارتكب إثما تجاهنا أو خطئ إلينا.

إنه لأمرٌ صعب جدًا أن نُعَبّر عَمَّا لتلك المشاعر التي تحدّدها وتلقّنها هذه الكلمات من قيمة خارقة. وما أكثر ما تقوله هذه العبارات لكل إنسان عن أمثاله من الناس وعن ذاته؛ ويتماشى الشعور بأن جميع الناس مذنبون بعضهم إلى بعض، على قدم المساواة، مع الدّعوة إلى التضامن الأخويّ الذي أشار إليه القديس بولس، عندما قال حاثًّا المؤمنين: "فأُناشِدُكم إِذًا، أَنا السَّجينَ في الرَّبّ، أَن تَسيروا سيرةً تَليقُ بِالدَّعوَةِ الَّتي دُعيتُم إِلَيها، سيرةً مِلؤُها التَّواضُعُ والوَداعَةُ والصَّبْر، مُحتَمِلينَ بَعضُكُم بَعضًا في المَحبَّة". 

وأية أمثولة تواضع نجدها هنا، تجاه الإنسان، وفي الوقت عينه، تجاه القريب والذات. وأية مدرسة إرادة طيبة للتعايش اليومي وفي مختلف الظروفّ وإذا تخطّينا هذا التعليم وتجاهلناه، ماذا ترى يبقى من أي منهج "إنساني" خاص بالحياة والتربية؟

عظة الكنيسة الاحتفالية اللاتينية الكنيسة اللاتينية القد يس روبرتو بل رمينو الأسقف ومعل م الكنيسة روبرتو بل رمينو

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